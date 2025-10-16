Дефіцит хліба в Дніпропетровській області залишається одним із ключових викликів ринку, формуючи цінові тенденції та вимагаючи від виробників і державних інституцій оперативних дій.

Дефіцит хліба в Дніпропетровській області у сезоні 2025/26 може призвести до суттєвого зростання вартості продукції через обмежені запаси продовольчої пшениці, необхідної для роботи місцевих борошномельних підприємств, повідомляє Politeka.

Під час конференції «ХЛІБ.ua» очільник Спілки «Борошномели України» Родіон Рибчинський наголосив, що цьогорічний валовий збір зернових культур прогнозується на рівні близько 21 мільйона тонн. Із цього обсягу лише 10,3 мільйона тонн становитиме пшениця продовольчого призначення, а першо- та другокласного зерна буде всього 1,7 мільйона тонн, що є критично недостатнім для виробництва борошна високої якості та задоволення внутрішніх потреб.

За словами експерта, конкуренція між експортерами й переробними підприємствами за обмежені обсяги якісного зерна постійно зростає. Частина аграріїв вирішила тимчасово утримувати запаси у власних сховищах, відкладаючи продаж, що спричиняє коливання на ринку та створює складнощі для хлібопекарських компаній.

Додатковим викликом стає дефіцит жита: очікуваний імпорт у сезоні 2025/26 становитиме близько 9 тисяч тонн, тоді як попереднього року цей показник не перевищував 1,6 тисячі тонн. Така ситуація підсилює залежність країни від зовнішніх постачальників і впливає на стабільність цін на хлібопродукти.

Аналітики зазначають, що обмежена ресурсна база й нинішня структура виробництва можуть стати визначальними факторами подальшого подорожчання. Уже сьогодні нестача якісного зерна диктує умови роботи підприємств, створюючи ризики для продовольчої рівноваги.

Отже, дефіцит хліба в Дніпропетровській області залишається одним із ключових викликів ринку, формуючи цінові тенденції та вимагаючи від виробників і державних інституцій оперативних дій для збереження стабільності забезпечення населення базовими продуктами.

