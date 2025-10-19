Графік відключення води на тиждень з 20 по 26 жовтня у Харкові принесе певні незручності для багатьох місцевих жителів.

Графік відключення гарячої води на тиждень з 20 по 26 жовтня у Харкові буде діяти для окремих вулиць, повідомляє Politeka.

Як проінформували на сайті Харківради 1562, роботи проводяться для ремонту бойлерних установок, проведення гідравлічних робіт та обслуговування внутрішньобудинкових систем гарячого водопостачання.

Перш за все, графік відключення води на тиждень з 20 по 26 жовтня у Харкові передбачає відсутність теплого душу на Професора Отамановського, буд. 7-А та Євгенія Єніна, буд. 10, 12, 14, 16. Обмеження діятимуть в період з 15.10 до 20:00 30.10.

Окрім цього, в іншій частині обласного центру на джерелі теплопостачання проводяться аварійні гідравлічні роботи. Вони охоплюють дві вулиці: Шевченка, буд. 333, 335, 337, 339, 341, 343 та Саперна, буд. 2, 4, 6, 8, 12, 14, 16, 20, 30, 34. Ремонтні заходи тут почалися 13.10 о 08:00 і закінчити все планують до 18:00 20.10.

Деякі місцеві мешканці також не матимуть доступу до теплого душу через довготривалий ремонт будинків та комунікацій.

з 1.10 до 31.12 незручності зачеплять такі адреси: Ужвій Наталії, 60, 62, 64, 66, 72, 74, 78, 82, 96, Леся Сердюка, 56, Метробудівників, 1, 3, 4, 6, 8, 9, 10, Соборності України, 225, 271, 281.

Тож фіхівці радять місцевим жителям враховувати графік відключення води на тиждень з 20 по 26 жовтня у Харкові при плануванні влаасного побуту. Це допоможе уникнути небажаних складнощів.

