График отключения воды на неделю с 20 по 26 октября в Харькове доставит определенные неудобства для многих местных жителей.

График отключения горячей воды в неделю с 20 по 26 октября в Харькове будет действовать для отдельных улиц, сообщает Politeka.

Как сообщили на сайте Харьковсовета 1562, работы проводятся для ремонта бойлерных установок, проведения гидравлических работ и обслуживания внутридомовых систем горячего водоснабжения.

Прежде всего график отключения воды на неделю с 20 по 26 октября в Харькове предусматривает отсутствие теплого душа на Профессора Атамановского, дом. 7-А и Евгения Енина, дом. 10, 12, 14, 16. Ограничения будут действовать в период с 15.10 до 20.00 30.10.

Кроме того, в другой части областного центра на источнике теплоснабжения проводятся аварийные гидравлические работы. Они охватывают две улицы: Шевченко, дом. 333, 335, 337, 339, 341, 343 и Саперно, дом. 2, 4, 6, 8, 12, 14, 16, 20, 30, 34. Ремонтные мероприятия здесь начались 13.10 в 08:00 и закончить все планируют к 18:00 20.10.

Некоторые местные жители также не будут иметь доступ к теплому душу из-за долговременного ремонта домов и коммуникаций.

с 1.10 до 31.12 неудобства затронут следующие адреса: Ужвий Натальи, 60, 62, 64, 66, 72, 74, 78, 82, 96, Леся Сердюка, 56, Метростроителей, 1, 3, 4, 2, 6 271, 281.

Поэтому специалисты советуют местным жителям учитывать график отключения воды на неделю с 20 по 26 октября в Харькове при планировании властного быта. Это поможет избежать нежелательных сложностей.

