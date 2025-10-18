Подорожчання проїзду у Рівному стало вимушеним рішенням, спрямованим на стабільну роботу транспортної системи та економічну рівновагу галузі.

Подорожчання проїзду у Рівному офіційно набуло чинності.

Вартість поїздки в автобусах і маршрутках тепер становить 18 гривень, а у тролейбусах — 12 гривень за оплату картою або 14 гривень при розрахунку готівкою. Для учнів і студентів встановлено пільгову ставку — 7 гривень.

Водій одного з міських маршрутів, Василь, розповів, що мешканці сприйняли зміни спокійно.

Незважаючи на невелике скорочення кількості пасажирів, конфліктів не виникало. За його словами, раніше поїздка коштувала 12 грн, а для дітей — 9. Люди розуміють, що ціни на паливо та деталі значно зросли, тому оновлення тарифу вважають обґрунтованим.

Начальник управління транспорту і зв’язку міської ради Василь Сливка зазначив, що рішення ухвалили на підставі розрахунків перевізників. За його словами, у Тернополі, Луцьку та Житомирі тарифи на проїзд переглядали вже кілька разів протягом останніх років, тому Рівне просто привело свої показники до середнього рівня.

Кондукторка тролейбуса Марія підкреслила, що більшість жителів поставилися до нових цін із розумінням. Оплата проїзду поступово переходить у безготівкову форму, пільгові категорії користуються картками, а система розрахунків стабілізується.

Водночас не всі рівняни задоволені. Місцева мешканка Ангеліна вважає, що збільшення вартості занадто різке і його слід було проводити поступово. Інший житель, Борис, зазначив, що разом із підвищенням тарифу необхідно покращити комфорт, оновити транспорт і забезпечити дотримання графіків руху.

За словами Сливки, брак водіїв залишається проблемою, що впливає на регулярність маршрутів: раніше на один автобус працювали двоє працівників, тепер це не завжди можливо. Подорожчання проїзду у Рівному стало вимушеним рішенням, спрямованим на стабільну роботу транспортної системи та економічну рівновагу галузі.

