Дефіцит продуктів у Полтавській області цього сезону може стати серйозною проблемою, що вплине на ціни хлібопекарської продукції в Україні, повідомляє Politeka.

Голова Спілки "Борошномели України" Родіон Рибчинський зазначив, що у поточному сезоні борошномельний сектор країни стикається з певними труднощами. За прогнозами аналітиків аграрного ринку, у 2025–2026 маркетинговому році виробництво пшениці в Україні складе близько 21 млн тонн.

З цієї кількості продовольча пшениця, яка забезпечує внутрішній ринок, складатиме приблизно 10,3 млн тонн, тоді як зерно першого та другого класу, необхідне для виготовлення борошна найвищої якості, очікується лише на рівні 1,7 млн тонн. Це вважається критично низьким показником для забезпечення стабільного виробництва хлібопродуктів у Полтавській області.

Директор аналітичного департаменту зернової асоціації також підкреслив, що нині в країні спостерігається зростання конкуренції між переробниками та експортерами за високоякісну пшеницю. Через це посилюється боротьба за сировину для борошна преміум-класу. Крім того, частина аграріїв тримає зерно у власних сховищах протягом кількох років і не виводить його на ринок, що створює додатковий тиск на ціни та підвищує ризики для стабільності ринку, впливаючи на доступність борошна та хлібопекарських продуктів для споживачів.

Складна ситуація спостерігається й на ринку жита. Виробництво цього зерна не покриває внутрішній попит, тому у новому маркетинговому році очікується імпорт близько 9 тис. тонн жита, тоді як у попередньому сезоні він становив лише 1,6 тис. тонн. Це свідчить про формування стійкого дефіциту сировини, що може мати наслідки для виробництва хліба та інших продуктів переробки.

Рибчинський зауважує, що структура виробництва та поведінка аграріїв можуть призвести до подальшого зростання цін на борошно. Дефіцит зерна високих класів уже сьогодні визначає умови роботи хлібопекарської галузі, а обмежена доступність продовольчої пшениці створює ризики для продовольчої безпеки.

Якщо тенденції збережуться, це може призвести не лише до подорожчання хлібопродуктів, а й до необхідності перегляду політики виробництва та імпорту зерна, аби уникнути дефіциту продуктів у Полтавській області в найближчі роки.

