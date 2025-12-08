Это может привести к необходимости пересмотра политики производства и импорта зерна во избежание дефицита продуктов в Полтавской области в ближайшие годы.

Дефицит продуктов в Полтавской области в этом сезоне может стать серьезной проблемой, которая повлияет на цены хлебопекарной продукции в Украине, сообщает Politeka.

Глава Союза "Мукомномелой Украины" Родион Рыбчинский отметил, что в текущем сезоне мукомольный сектор страны сталкивается с определенными трудностями. По прогнозам аналитиков аграрного рынка, в 2025-2026 маркетинговом году производство пшеницы в Украине составит около 21 млн. тонн.

Из этого количества продовольственная пшеница, обеспечивающая внутренний рынок, составит примерно 10,3 млн тонн, тогда как зерно первого и второго класса, необходимое для изготовления муки высочайшего качества, ожидается на уровне 1,7 млн ​​тонн. Это считается критично низким показателем для обеспечения стабильного производства хлебопродуктов в Полтавской области.

Директор аналитического департамента зерновой ассоциации также подчеркнул, что в настоящее время в стране наблюдается рост конкуренции между переработчиками и экспортерами за высококачественную пшеницу. Поэтому усиливается борьба за сырье для муки премиум-класса. Кроме того, часть аграриев держит зерно в собственных хранилищах в течение нескольких лет и не выводит его на рынок, что создает дополнительное давление на цены и повышает риски стабильности рынка, влияя на доступность муки и хлебопекарных продуктов для потребителей.

Сложная ситуация наблюдается и на рынке ржи. Производство этого зерна не покрывает внутренний спрос, поэтому в новом маркетинговом году ожидается импорт около 9 тыс. тонн ржи, в то время как в предыдущем сезоне он составил всего 1,6 тыс. тонн. Это свидетельствует о формировании устойчивого дефицита сырья, что может привести к производству хлеба и других продуктов переработки.

Рыбчинский отмечает, что структура производства и поведение аграриев могут привести к дальнейшему росту цен на муку. Дефицит зерна высоких классов уже сегодня определяет условия работы хлебопекарной отрасли, а ограниченная доступность продовольственной пшеницы создает риски для продовольственной безопасности.

Если тенденции сохранятся, это может привести не только к удорожанию хлебопродуктов, но и необходимости пересмотра политики производства и импорта зерна, чтобы избежать дефицита продуктов в Полтавской области в ближайшие годы.

Источник: Elevatorist.com.

