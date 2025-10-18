Подорожание проезда в Ровно стало вынужденным решением, направленным на стабильную работу транспортной системы и экономическое равновесие отрасли.

Подорожание проезда в Ровно официально вступило в силу, сообщает Politeka.

Стоимость поездки в автобусах и маршрутках теперь составляет 18 гривен, а в троллейбусах - 12 гривен за оплату картой или 14 гривен при наличном расчете. Для учащихся и студентов установлена ​​льготная ставка — 7 гривен.

Водитель одного из городских маршрутов Василий рассказал, что жители восприняли изменения спокойно, сообщает Politeka.

Несмотря на небольшое сокращение количества пассажиров, конфликты не возникали. По его словам, ранее поездка обошлась в 12 грн, а для детей — 9. Люди понимают, что цены на топливо и детали значительно выросли, поэтому обновление тарифа считают обоснованным.

Начальник управления транспорта и связи городского совета Василий Сливка отметил, что решение было принято на основании расчетов перевозчиков. По его словам, в Тернополе, Луцке и Житомире тарифы на проезд пересматривали уже несколько раз в течение последних лет, поэтому Ровно просто привело свои показатели к среднему уровню.

Кондукторша троллейбуса Мария подчеркнула, что большинство жителей отнеслись к новым ценам с пониманием. Оплата проезда постепенно переходит в безналичную форму, льготные категории пользуются картами, а система расчетов стабилизируется.

В то же время не все жители довольны. Местная жительница Ангелина считает, что увеличение стоимости слишком резко и его следовало проводить постепенно. Другой житель Борис отметил, что вместе с повышением тарифа необходимо улучшить комфорт, обновить транспорт и обеспечить соблюдение графиков движения.

По словам Сливки, нехватка водителей остается проблемой, влияющей на регулярность маршрутов: раньше на один автобус работали два работника, теперь это не всегда возможно. Удорожание проезда в Ровно стало вынужденным решением, направленным на стабильную работу транспортной системы и экономическое равновесие отрасли.

Источник: Суспільне Рівне

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, ограничение движения транспорта в Тернопольской области: жителям сделали срочное объявление

Также Politeka писала, новый график поездов в Днепропетровской области: кого коснулись изменения

Как сообщала Politeka, новая система оплаты проезда в Запорожье: какую важную информацию сообщили