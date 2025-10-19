Графік відключення газу на тиждень з 20 по 26 жовтня у Вінницькій області створить певні незручності для місцевих жителів.

Графік відключення газу на тиждень з 20 по 26 жовтня у Вінницькій області торкнеться ряду населених пунктів, повідомляє Politeka.

Місцева філія ТОВ «Газорозподільні мережі України» опублікувала графік відключення газу на тиждень з 20 по 26 жовтня у Вінницькій області і закликає мешканців підготуватися до обмежень.

Роботи проводяться для технічного обслуговування систем газопостачання та підготовки до осінньо-зимового періоду. Так, у місті Ладижин тимчасово не буде блакитного палива на вулиці Будівельників, 12 з 20.10.2025 по 24.10.2025.

У Хмільницькій міській громаді також проводитимуться планові ремонтні заходи, тож 21.10.2025 з 8 до 17 години буде перекрито подачу блакитного палива у селах Великий Митник та Філіопіль.

Далі, 23.10.2025 тимчасово зупинять газопостачання в місті Хмільник на вулицях Свято-Покровська, Шевченка, Шолом Алейхема та Староміська.

Роботи спрямовані на підтримку належного технічного стану мереж та безпечне постачання блакитного палива споживачам.

Графік відключення газу на тиждень з 20 по 26 жовтня у Вінницькій області передбачає, що роботи можуть тривати протягом усього дня, тому мешканцям слід спланувати свій побут. Це допоможе уникнути небажаних незручностей.

Також у Козятині містяни терпітимуть незручності 21.10.2025 на вулиці Артура Венжика, будинок 62, з 9 до 16 години.

Фахівці наголошують, що мешканці мають перекрити крани та забезпечити доступ до газових приладів для виконання комплексу робіт з відновлення подачі постачання. Це необхідно для дотримання правил безпечної експлуатації газових мереж.

