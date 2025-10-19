График отключения газа в неделю с 20 по 26 октября в Винницкой области создаст определенные неудобства для местных жителей.

График отключения газа на неделю с 20 по 26 октября в Винницкой области коснется ряда населенных пунктов, сообщает Politeka.

Местный филиал ООО «Газораспределительные сети Украины» опубликовал график отключения газа на неделю с 20 по 26 октября в Винницкой области и призывает жителей подготовиться к ограничениям.

Работы производятся для технического обслуживания систем газоснабжения и подготовки к осенне-зимнему периоду. Так, в городе Ладыжине временно не будет голубого топлива на улице Строителей, 12 с 20.10.2025 по 24.10.2025.

В Хмельницкой городской общине также будут проводиться плановые ремонтные мероприятия, поэтому 21.10.2025 с 8 до 17 часов будет перекрыта подача голубого топлива в селах Большой Мытник и Филиополь.

23.10.2025 временно остановят газоснабжение в городе Хмельник на улицах Свято-Покровская, Шевченко, Шолом Алейхема и Старогородка.

Работы направлены на поддержание надлежащего технического состояния сетей и безопасной поставки голубого топлива потребителям.

График отключения газа в неделю с 20 по 26 октября в Винницкой области предусматривает, что работы могут продолжаться в течение всего дня, поэтому жителям следует спланировать свой быт. Это поможет избежать нежелательных неудобств.

Также в Казатине горожане будут испытывать неудобства 21.10.2025 на улице Артура Венжика, дом 62, с 9 до 16 часов.

Специалисты отмечают, что жители должны перекрыть краны и обеспечить доступ к газовым приборам для выполнения комплекса работ по возобновлению подачи поставок. Это необходимо для соблюдения правил безопасной эксплуатации газовых сетей.

