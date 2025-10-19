График отключения света в неделю с 20 по 26 октября в Полтавской области позволяет повысить надежность электроснабжения.

АО «Полтаваоблэнерго» уведомляет потребителей о графике отключения света на неделю с 20 по 26 октября в Полтавской области, передает Politeka.

Информация об этом размещена на сайте Чернухинского территориального общества .

Такие работы предусмотрены как инвестиционными программами по развитию энергетической инфраструктуры, так и ежегодными ремонтными планами. Цель работ – улучшение надежности и безопасности электроснабжения населенных пунктов области.

Основные причины отключений

Выполнение инвестиционной программы ОСР – модернизация и капитальный ремонт трансформаторных подстанций и воздушных линий. Годовая программа ремонтов ОСР – профилактическое обслуживание и замена устаревшего оборудования. Расчистка трасс воздушных линий – меры безопасности по предотвращению аварий через деревья и посторонние предметы. Отключение по заявлению пользователя – плановые работы, заказанные жителями или предприятиями.

Плановые отключения 20-21 октября 2025 года

На эти даты запланированы работы на разных подстанциях и линиях, что может повлечь за собой временное отсутствие электроснабжения в следующих населенных пунктах:

пгт Чернухи и села Чернухи, Лутайка, Короваи, Полевое, Саевка, Сербиновка, Слободо-Петровка – выполнение работ по инвестиционной программе и годовому плану ремонтов.

с. Гильцы – капитальный ремонт оборудования трансформаторной подстанции КТП-45.

с. Бубны и Луговики – расчистка трасс воздушных линий, обеспечивающая безопасность энергосетей.

села Бербеницы, Жабки, Новое, Романиха – плановое обслуживание и профилактические работы.

села Красное, Новая Диброва, Александровка, Хейловщина – капитальный ремонт трансформаторных подстанций и воздушных линий.

села Гайки, Городище, Жданы, Загребелья, Вороньки – модернизация и замена оборудования, что повышает стабильность электроснабжения.

Время и порядок отключений

Электроснабжение может временно прекращаться, ориентировочно с 08.00 до 17.00 в зависимости от конкретного населенного пункта и типа работ. Продолжительность отключений варьируется от нескольких часов до полного рабочего дня.

Рекомендации для потребителей

Предварительно подготовить запасы электроприборов, особенно для критических объектов.

Избегайте одновременного подключения крупногабаритной техники при восстановлении питания.

Следить за обновлением на официальном сайте АО «Полтаваоблэнерго» для уточнения точного времени отключений.

График отключения света на неделю с 20 по 26 октября в Полтавской области позволяет повысить надежность электроснабжения и предотвратить аварийные ситуации в будущем.

