АО «Полтаваоблэнерго» уведомляет потребителей о графике отключения света на неделю с 20 по 26 октября в Полтавской области, передает Politeka.
Информация об этом размещена на сайте Чернухинского территориального общества .
Такие работы предусмотрены как инвестиционными программами по развитию энергетической инфраструктуры, так и ежегодными ремонтными планами. Цель работ – улучшение надежности и безопасности электроснабжения населенных пунктов области.
Основные причины отключений
-
Выполнение инвестиционной программы ОСР – модернизация и капитальный ремонт трансформаторных подстанций и воздушных линий.
-
Годовая программа ремонтов ОСР – профилактическое обслуживание и замена устаревшего оборудования.
-
Расчистка трасс воздушных линий – меры безопасности по предотвращению аварий через деревья и посторонние предметы.
-
Отключение по заявлению пользователя – плановые работы, заказанные жителями или предприятиями.
Плановые отключения 20-21 октября 2025 года
На эти даты запланированы работы на разных подстанциях и линиях, что может повлечь за собой временное отсутствие электроснабжения в следующих населенных пунктах:
-
пгт Чернухи и села Чернухи, Лутайка, Короваи, Полевое, Саевка, Сербиновка, Слободо-Петровка – выполнение работ по инвестиционной программе и годовому плану ремонтов.
-
с. Гильцы – капитальный ремонт оборудования трансформаторной подстанции КТП-45.
-
с. Бубны и Луговики – расчистка трасс воздушных линий, обеспечивающая безопасность энергосетей.
-
села Бербеницы, Жабки, Новое, Романиха – плановое обслуживание и профилактические работы.
-
села Красное, Новая Диброва, Александровка, Хейловщина – капитальный ремонт трансформаторных подстанций и воздушных линий.
-
села Гайки, Городище, Жданы, Загребелья, Вороньки – модернизация и замена оборудования, что повышает стабильность электроснабжения.
Время и порядок отключений
Электроснабжение может временно прекращаться, ориентировочно с 08.00 до 17.00 в зависимости от конкретного населенного пункта и типа работ. Продолжительность отключений варьируется от нескольких часов до полного рабочего дня.
Рекомендации для потребителей
- Предварительно подготовить запасы электроприборов, особенно для критических объектов.
- Избегайте одновременного подключения крупногабаритной техники при восстановлении питания.
- Следить за обновлением на официальном сайте АО «Полтаваоблэнерго» для уточнения точного времени отключений.
График отключения света на неделю с 20 по 26 октября в Полтавской области позволяет повысить надежность электроснабжения и предотвратить аварийные ситуации в будущем.
