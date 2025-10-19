АО «Полтаваоблэнерго» уведомляет потребителей о графике отключения света на неделю с 20 по 26 октября в Полтавской области, передает Politeka.

Информация об этом размещена на сайте Чернухинского территориального общества .

Такие работы предусмотрены как инвестиционными программами по развитию энергетической инфраструктуры, так и ежегодными ремонтными планами. Цель работ – улучшение надежности и безопасности электроснабжения населенных пунктов области.

Основные причины отключений

  1. Выполнение инвестиционной программы ОСР – модернизация и капитальный ремонт трансформаторных подстанций и воздушных линий.

  2. Годовая программа ремонтов ОСР – профилактическое обслуживание и замена устаревшего оборудования.

  3. Расчистка трасс воздушных линий – меры безопасности по предотвращению аварий через деревья и посторонние предметы.

  4. Отключение по заявлению пользователя – плановые работы, заказанные жителями или предприятиями.

Плановые отключения 20-21 октября 2025 года

На эти даты запланированы работы на разных подстанциях и линиях, что может повлечь за собой временное отсутствие электроснабжения в следующих населенных пунктах:

  • пгт Чернухи и села Чернухи, Лутайка, Короваи, Полевое, Саевка, Сербиновка, Слободо-Петровка – выполнение работ по инвестиционной программе и годовому плану ремонтов.

  • с. Гильцы – капитальный ремонт оборудования трансформаторной подстанции КТП-45.

  • с. Бубны и Луговики – расчистка трасс воздушных линий, обеспечивающая безопасность энергосетей.

  • села Бербеницы, Жабки, Новое, Романиха – плановое обслуживание и профилактические работы.

  • села Красное, Новая Диброва, Александровка, Хейловщина – капитальный ремонт трансформаторных подстанций и воздушных линий.

  • села Гайки, Городище, Жданы, Загребелья, Вороньки – модернизация и замена оборудования, что повышает стабильность электроснабжения.

лампы

Время и порядок отключений

Электроснабжение может временно прекращаться, ориентировочно с 08.00 до 17.00 в зависимости от конкретного населенного пункта и типа работ. Продолжительность отключений варьируется от нескольких часов до полного рабочего дня.

Рекомендации для потребителей

  • Предварительно подготовить запасы электроприборов, особенно для критических объектов.
  • Избегайте одновременного подключения крупногабаритной техники при восстановлении питания.
  • Следить за обновлением на официальном сайте АО «Полтаваоблэнерго» для уточнения точного времени отключений.

График отключения света на неделю с 20 по 26 октября в Полтавской области позволяет повысить надежность электроснабжения и предотвратить аварийные ситуации в будущем.

Последние новости Украины:

Как сообщала Politeka, гуманитарная помощь для пенсионеров: украинцам готовы предоставить бесплатные услуги, какие именно

Также Politeka писала о выплатах для ВПЛ: кто и какую помощь может получить

Напомним, что Politeka упоминала и о бесплатном жилье для переселенцев: кто имеет право