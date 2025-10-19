Мешканцям Недригайлівської громади важливо врахувати зазначений графік відключення світла на тиждень з 20 по 26 жовтня в Сумській області.

Графік відключення світла на тиждень з 20 по 26 жовтня в Сумській області повідомляє, що мешканці Недригайлівської громади у Роменському районі можуть тимчасово залишитися без електропостачання, передає Politeka.

АТ "Сумиобленерго" попереджає про планову перерву у роботі електричних мереж, що пов’язано з виконанням ремонтних робіт на повітряній лінії.

Відключення відбудеться 20 жовтня 2025 року з 08:00 до 16:00. У цей період електропостачання буде тимчасово відсутнє за конкретними адресами у смт Недригайлів. Це вулиця Зарічна, будинки 2, 3, 6–12, 14, 16–20, 7–9; вулиця Зарудка – будинки 3/1, 3/2, 4–8, 10–25А, 27, 29, 31, 33–35, 37–39, 41; вулиця Шевченка включає будинки 6А, 8, 10–17, 19–24А, 25–30, 32–34, 36, 38А; а також провулок Зарудки, де перерви стосуються будинків 1/1, 1/3, 1/5, 2–19/2.

Причиною тимчасового припинення подачі електроенергії є необхідність проведення технічного обслуговування та ремонту повітряних ліній. Працівники компанії роблять усе можливе, аби відновити електропостачання вчасно та мінімізувати незручності для жителів громади.

АТ "Сумиобленерго" просить мешканців врахувати дану інформацію при плануванні власних справ 20 жовтня, оскільки відключення охопить значну частину населеного пункту. Сподіваємося на розуміння та вибачення за тимчасові незручності, адже ремонтні роботи спрямовані на забезпечення безперебійної та стабільної роботи мереж у майбутньому.

Отже, мешканцям Недригайлівської громади важливо врахувати зазначений графік відключення світла на тиждень з 20 по 26 жовтня в Сумській області та підготуватися до тимчасових перебоїв електропостачання.

