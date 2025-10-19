Синоптики розповіли прогноз погоди на тиждень з 20 по 26 жовтня у Кривому Розі.

Зробили синоптики прогноз погоди на тиждень з 20 по 26 жовтня у Кривому Розі та розкрили, які сюрпризи підготували осінні дні, повідомляє Politeka.net.



Про це розповіли в Sinoptik.ua.

Синоптики склали прогноз погоди на тиждень з 20 по 26 жовтня у Кривому Розі. Розпочнеться все зі прохолодної пори. У понеділок 20-ого числа: весь день у місті буде хмарним. Вранці розпочнеться дрібний дощ, але він повинен закінчитися ще до приходу вечора. Максимальна температура повітря сягне +9°C.

У вівторок, 21.10: повітря прогріється до +13°C. Увесь день небо триматиметься ясним, й хмари не затьмарять його до кінця дня. Без дощів. Здавна день 21 жовтня вважався у народній метеорології днем похолодання. Погодні прикмети радять серйозно подумати про підготовку до зими.

Середа, 22.10: хмарний день та похмурий вечір прийдуть на зміну ясному ранку. Без опадів. Температурні коливання — від +4 до +14°C.

Четвер, 23 числа: очікується хмарний день. Увечері йтиме дрібний дощ. Впродовж дня температура триматиметься в межах +7…+14°C. Цього дня наші пращури спостерігали за місяцем – його роги погоду передбачали: "роги місяця вказують у той бік, звідки чекати вітрів".

У п’ятницю, 24.10: хмарна погода протримається увесь день. Без дождів. Температура повітря триматиметься в межах +9…+17°C.

Субота, 25.10: хмарна погода протримається увесь день. Вранці піде дрібний дощ. У другій половині дня опадів не передбачається. Температура коливатиметься від +11 до +16°C.

У неділю 26.10: протягом усього дня пора буде похмурою. Без опадів. Температурні показники — від +13 до +20°C. Отже, прогноз погоди на тиждень з 20 по 26 жовтня у Кривому Розі обіцяє прохолодну пору.

