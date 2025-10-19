Синоптики рассказали прогноз погоды на неделю с 20 по 26 октября в Кривом Роге.

Сделали синоптики прогноз погоды на неделю с 20 по 26 октября в Кривом Роге и раскрыли сюрпризы, которые подготовили осенние дни, сообщает Politeka.net.



Об этом рассказали в Sinoptik.ua.

Синоптики заключили прогноз погоды на неделю с 20 по 26 октября в Кривом Роге. Начнется все с прохладного времени. В понедельник 20 числа: все сутки в городе будет облачным. Утром начнется мелкий дождь, но оно должно закончиться еще до прихода вечера. Максимальная температура воздуха составит +9°C.

Во вторник, 21.10: воздух прогреется до +13°C. Небо этого числа будет ясным, и до самого вечера небосвод станет ясным. Издавна 21 октября считался в народной метеорологии днем ​​похолодания. Погодные приметы советуют серьезно подумать о подготовке к зиме.

Среда, 22.10: пасмурный день и пасмурный вечер придут на смену ясному утру. Без осадков. Температурные колебания от +4 до +14°C.

Четверг, 23 числа: ожидается пасмурный день. Вечером станет идти мелкий дождь. В течение дня температура держиться в пределах +7…+14°C. Наши предки заметили, что в этот день наши предки заметили, что в этот день ожидается дождь.

В пятницу, 24:10: облачная погода продержится на протяжении суток. Без дождей. Температура воздуха держиться в пределах +9…+17°C.

Суббота, 25:10: облачная погода продержится весь день. Утром пойдет мелкий дождь. Во второй половине дня осадков не ожидается. Температура колебается от +11 до +16°C.

В воскресенье 26.10: в течение всего дня пора станет пасмурной. Без осадков. Температурные показатели от +13 до +20°C. Итак, прогноз погоды на неделю с 20 по 26 октября в Кривом Роге обещает прохладное время.

