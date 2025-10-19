Гуманітарна допомога для пенсіонерів в Одесі є важливою підтримкою для людей у складних життєвих умовах.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів в Одесі надається у кількох пунктах, де можна отримати набори з необхідними продуктами та речами першої потреби, повідомляє Politeka.

Так, благодійний фонд «Карітас Одеса УГЦК» забезпечує підтримку внутрішньо переміщених осіб за адресою провулок Лермонтовський, 13. Пакунки доступні як після попереднього дзвінка, так і при безпосередньому зверненні.

Крім того, у місті функціонують державні пункти видачі гуманітарної допомоги для переселенців і малозабезпечених сімей. У Суворівському районі набори видають на вул. Махачкалінська, 4 (ЗОШ № 22), у Київському районі — на вул. Люстдорська дорога, 33, а для жителів Приморського району — на вул. Ришельєвська, 18 (ОШ № 117).

На всіх цих локаціях робота ведеться безпосередньо з пенсіонерами, переселенцями та сім’ями з невеликими доходами, надаючи комплекти безкоштовно.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів в Одесі є важливою підтримкою для людей у складних життєвих умовах, оскільки дозволяє отримати потрібні продукти та предмети першої необхідності без додаткових витрат. Щоб уникнути непорозумінь і черг, радять заздалегідь телефонувати для уточнення графіка роботи та наявності наборів.

Підтримка малозабезпечених верств населення залишається пріоритетом для міських служб і благодійних організацій, які системно допомагають переселенцям та пенсіонерам. Своєчасне звернення до пунктів видачі допомоги дозволяє швидше отримати необхідні ресурси та заощадити час.

До слова, в Одесі пенсіонери також мають можливість знайти роботу, на якій платять від 20 тисяч гривень.

