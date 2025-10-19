Уряд анонсував нову грошову допомогу у Дніпрі, спрямовану на підтримку соціально вразливих категорій громадян у період зимових холодів.

Сума нової грошової допомоги в Дніпрі становитиме 6 500 гривень і буде призначена для окремих категорій населення, повідомляє Politeka.

Як йдеться у проєкті постанови Кабміну на сайті об’єднань профспілок, нова грошова допомога у Дніпрі буде доступна для дітей із малозабезпечених сімей, дітей та осіб з інвалідністю, тих, хто перебуває під опікою чи піклуванням, а також для одиноких пенсіонерів.

Кошти надійдуть безготівково і використовуватимуться виключно на придбання одягу, взуття та лікарських засобів.

Ініціатива спрямована на те, щоб надати громадянам підтримку в подоланні складнощів у холодний сезон та забезпеченні базових потреб.

Гроші будуть нараховуватись на спеціальний рахунок або на віртуальну платіжну картку «Дія.Картка». Вони будуть доступні для використання протягом 180 днів із моменту зарахування.

Нова підтримка у Дніпрі буде надаватися у безготівковій формі і дозволить придбати лише необхідні речі: одяг, взуття та лікарські засоби. Для цього отримувачі повинні користуватися магазинами та аптеками, які долучені до програми.

До списку увійдуть юрособи, ФОП та інші заклади торгівлі, які провадять свою господарську діяльність на території України та з 1 січня 2026 внесені до переліку закладів, які долучилися до продажу одягу, взуття за рахунок коштів одноразової грошової допомоги.

Ще однією особливістю є те, що отримані кошти не враховуються під час визначення сукупного доходу сім’ї. Це означає, що громадяни, які отримали виплату, збережуть право на інші види соціальної підтримки, передбачені законодавством.

