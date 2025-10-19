Правительство анонсировало новую денежную помощь в Днепре, направленную на поддержку социально уязвимых категорий граждан в период зимних холодов.

Сумма новой денежной помощи в Днепре составит 6500 гривен и будет предназначена для отдельных категорий населения, сообщает Politeka.

Как говорится в проекте постановления Кабмина на сайте объединений профсоюзов, новая денежная помощь в Днепре будет доступна для детей из малообеспеченных семей, детей и лиц с инвалидностью, находящихся на попечении или попечительстве, а также для одиноких пенсионеров.

Средства поступят безналично и будут использоваться исключительно для приобретения одежды, обуви и лекарственных средств.

Инициатива направлена ​​на оказание гражданам поддержки в преодолении сложностей в холодный сезон и обеспечении базовых потребностей.

Деньги будут начисляться на специальный счет или на виртуальную платежную карточку «Дія.Картка». Они будут доступны для использования в течение 180 дней с момента зачисления.

Новая поддержка в Днепре будет предоставляться в безналичной форме и позволит приобрести только необходимые вещи: одежду, обувь и лекарства. Для этого получатели должны пользоваться магазинами и аптеками, которые включены в программу.

В список войдут юрлица, ФЛП и другие торговые заведения, которые осуществляют свою хозяйственную деятельность на территории Украины и с 1 января 2026 года внесены в перечень заведений, приобщившихся к продаже одежды, обуви за счет средств одноразовой денежной помощи.

Еще одной особенностью является то, что полученные средства не учитываются при определении совокупного дохода семьи. Это означает, что граждане, получившие выплату, сохранят право на другие виды социальной поддержки, предусмотренные законодательством.

