Гуманитарная помощь для пенсионеров в Одессе предоставляется в нескольких пунктах, где можно получить наборы с необходимыми продуктами и вещами первой необходимости, сообщает Politeka.

Так, благотворительный фонд «Каритас Одесса УГЦК» обеспечивает поддержку внутренне перемещенных лиц по адресу переулок Лермонтовский, 13. Свертки доступны как после предыдущего звонка, так и при непосредственном обращении.

Кроме того, в городе функционируют государственные пункты выдачи гуманитарной помощи для переселенцев и малоимущих семей. В Суворовском районе наборы выдают по ул. Махачкалинская, 4 (ООШ № 22), в Киевском районе – на ул. Люстдорская дорога, 33, а для жителей Приморского района – на ул. Ришельевская, 18 (ОШ №117).

Во всех этих локациях работа ведется непосредственно с пенсионерами, переселенцами и семьями с небольшими доходами, предоставляя комплекты бесплатно.

Гуманитарная помощь для пенсионеров в Одессе является важной поддержкой для людей в сложных жизненных условиях, поскольку позволяет получить нужные продукты и предметы первой необходимости без дополнительных затрат. Чтобы избежать недоразумений и очередей, советуют заранее звонить по телефону для уточнения графика работы и наличия наборов.

Поддержка малообеспеченных слоев населения остается приоритетом для городских служб и благотворительных организаций, системно помогающих переселенцам и пенсионерам. Своевременное обращение в пункты выдачи помощи позволяет быстрее получить необходимые ресурсы и сэкономить время.

К слову, в Одессе пенсионеры также могут найти работу, на которой платят от 20 тысяч гривен.

