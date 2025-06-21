Грошова допомога для пенсіонерів у Харківській області насамперед охоплює прифронтові сільські громади.

Оголошено про старт нової грошової допомоги для пенсіонерів та інших категорій у Харківській області, які зазнали лиха внаслідок війни, повідомляє Politeka.net.

Ініціатором проєкту виступає Всесвітня продовольча програма ООН (WFP) у партнерстві з Українським Червоним Хрестом, благодійною організацією «Щедрик» та громадською організацією «Південна стратегія розвитку».

Залежно від індивідуальних потреб і можливостей програми, учасники можуть розраховувати на:

грошову допомогу для пенсіонерів у Харківській області — прямі виплати після оцінки потреб домогосподарства;

натуральну — продуктові набори або речі першої необхідності.

Окрім цього, передбачено:

консультаційний супровід ;

; освітні заходи та тренінги ;

; менторську підтримку ;

; оцінку ефективності наданої допомоги.

Подати заявку можуть не тільки люди поважного віку а ті, які належать до вразливих категорій:

внутрішньо переміщені особи;

люди з інвалідністю;

багатодітні родини;

самотні літні люди;

родини, що втратили джерело доходу або мають пошкоджене житло через бойові дії.

Грошова допомога для пенсіонерів у Харківській області насамперед охоплює прифронтові сільські громади, де гуманітарна ситуація залишається найскладнішою.

Перелік громад, які беруть участь у програмі:

Савинська

Барвінківська , зокрема: місто Барвінкове; Іванівський старостат (Іванівка, Червоне, Червона Поляна, Високе, Велика Андріївка, Семиланне, Ставкова Балка); Богодарівський старостат (Богодарове, Погонівка, Федорівка, Надеждівка); Григорівський (Григорівка, Петрівка, Малолітки, Миколаївка); Подолівський (Подолівка, Архангелівка, Благодатне, Олександрівка, Язикове); Новомиколаївський (Нова Миколаївка, Червоний Лиман).



Як долучитися до програми

Щоб подати заявку, необхідно заповнити анкету за посиланням, наданим організаторами. Після розгляду заявки відбіркова комісія повідомить заявника про результати — телефоном або іншим способом, зазначеним в анкеті.

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