Оголошено про старт нової грошової допомоги для пенсіонерів та інших категорій у Харківській області, які зазнали лиха внаслідок війни, повідомляє Politeka.net.
Ініціатором проєкту виступає Всесвітня продовольча програма ООН (WFP) у партнерстві з Українським Червоним Хрестом, благодійною організацією «Щедрик» та громадською організацією «Південна стратегія розвитку».
Залежно від індивідуальних потреб і можливостей програми, учасники можуть розраховувати на:
-
грошову допомогу для пенсіонерів у Харківській області — прямі виплати після оцінки потреб домогосподарства;
-
натуральну — продуктові набори або речі першої необхідності.
Окрім цього, передбачено:
- консультаційний супровід;
- освітні заходи та тренінги;
- менторську підтримку;
- оцінку ефективності наданої допомоги.
Подати заявку можуть не тільки люди поважного віку а ті, які належать до вразливих категорій:
- внутрішньо переміщені особи;
- люди з інвалідністю;
- багатодітні родини;
- самотні літні люди;
- родини, що втратили джерело доходу або мають пошкоджене житло через бойові дії.
Грошова допомога для пенсіонерів у Харківській області насамперед охоплює прифронтові сільські громади, де гуманітарна ситуація залишається найскладнішою.
Перелік громад, які беруть участь у програмі:
-
Савинська
-
Барвінківська, зокрема:
-
місто Барвінкове;
-
Іванівський старостат (Іванівка, Червоне, Червона Поляна, Високе, Велика Андріївка, Семиланне, Ставкова Балка);
-
Богодарівський старостат (Богодарове, Погонівка, Федорівка, Надеждівка);
-
Григорівський (Григорівка, Петрівка, Малолітки, Миколаївка);
-
Подолівський (Подолівка, Архангелівка, Благодатне, Олександрівка, Язикове);
-
Новомиколаївський (Нова Миколаївка, Червоний Лиман).
-
Як долучитися до програми
Щоб подати заявку, необхідно заповнити анкету за посиланням, наданим організаторами. Після розгляду заявки відбіркова комісія повідомить заявника про результати — телефоном або іншим способом, зазначеним в анкеті.
Останні новини України:
Нагадаємо Politeka писала, Грошова допомога для пенсіонерів у Харківській області: названо громади, де місцеві жителі, можуть отримати виплати.
Також Politeka писала, Пільги для дітей-ВПО: як отримати допомогу в Харкові, покрокова інструкція.
Як повідомляла Politeka, Субсидії для пенсіонерів у Харківській області: українців попередили, кому потрібно повторно звернутись до ПФУ.