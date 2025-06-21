Оголошено про старт нової грошової допомоги для пенсіонерів та інших категорій у Харківській області, які зазнали лиха внаслідок війни, повідомляє Politeka.net.

Ініціатором проєкту виступає Всесвітня продовольча програма ООН (WFP) у партнерстві з Українським Червоним Хрестом, благодійною організацією «Щедрик» та громадською організацією «Південна стратегія розвитку».

Залежно від індивідуальних потреб і можливостей програми, учасники можуть розраховувати на:

  • грошову допомогу для пенсіонерів у Харківській області — прямі виплати після оцінки потреб домогосподарства;

  • натуральну — продуктові набори або речі першої необхідності.

Окрім цього, передбачено:

  • консультаційний супровід;
  • освітні заходи та тренінги;
  • менторську підтримку;
  • оцінку ефективності наданої допомоги.

Подати заявку можуть не тільки люди поважного віку а ті, які належать до вразливих категорій:

  • внутрішньо переміщені особи;
  • люди з інвалідністю;
  • багатодітні родини;
  • самотні літні люди;
  • родини, що втратили джерело доходу або мають пошкоджене житло через бойові дії.

Грошова допомога для пенсіонерів у Харківській області насамперед охоплює прифронтові сільські громади, де гуманітарна ситуація залишається найскладнішою.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів

Перелік громад, які беруть участь у програмі:

  • Савинська

  • Барвінківська, зокрема:

    • місто Барвінкове;

    • Іванівський старостат (Іванівка, Червоне, Червона Поляна, Високе, Велика Андріївка, Семиланне, Ставкова Балка);

    • Богодарівський старостат (Богодарове, Погонівка, Федорівка, Надеждівка);

    • Григорівський (Григорівка, Петрівка, Малолітки, Миколаївка);

    • Подолівський (Подолівка, Архангелівка, Благодатне, Олександрівка, Язикове);

    • Новомиколаївський (Нова Миколаївка, Червоний Лиман).

Як долучитися до програми

Щоб подати заявку, необхідно заповнити анкету за посиланням, наданим організаторами. Після розгляду заявки відбіркова комісія повідомить заявника про результати — телефоном або іншим способом, зазначеним в анкеті.

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