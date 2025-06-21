Денежная помощь для пенсионеров в Харьковской области в первую очередь охватывает прифронтовые сельские общины.

Объявлен старт новой денежной помощи для пенсионеров и других категорий в Харьковской области, которые потерпели бедствие в результате войны, сообщает Politeka.net.

Инициатором проекта выступает Всемирная продовольственная программа ООН (WFP) в партнерстве с Украинским Красным Крестом, благотворительной организацией "Щедрик" и общественной организацией "Южная стратегия развития".

В зависимости от индивидуальных потребностей и возможностей программы участники могут рассчитывать на:

денежное пособие для пенсионеров в Харьковской области - прямые выплаты после оценки потребностей домохозяйства;

натуральную – продуктовые наборы или вещи первой необходимости.

Кроме этого, предусмотрено:

консультационное сопровождение ;

; образовательные мероприятия и тренинги ;

; менторскую поддержку ;

; оценку эффективности оказанной помощи .

Подать заявку могут не только люди преклонного возраста, а те, которые относятся к уязвимым категориям:

внутренне перемещенные лица;

люди с инвалидностью;

многодетные семьи;

одинокие пожилые люди;

семьи, потерявшие источник дохода или имеющие поврежденное жилье из-за боевых действий.

Денежная помощь для пенсионеров в Харьковской области, прежде всего, охватывает прифронтовые сельские общины, где гуманитарная ситуация остается самой сложной.

Список общин, участвующих в программе:

Савинская

Барвенковская , в частности: город Барвенково; Ивановский старостат (Ивановка, Красное, Красная Поляна, Высокое, Большая Андреевка, Семиланное, Ставковая Балка); Богодаровский старостат (Богодарево, Погоновка, Федоровка, Надеждовка); Григоровский (Григоровка, Петровка, Малолетки, Николаевка); Подоловский (Подоловка, Архангеловка, Благодатное, Александровка, Языково); Новониколаевский (Новая Николаевка, Красный Лиман).



Как присоединиться к программе

Чтобы подать заявку, необходимо заполнить анкету по ссылке, предоставленной организаторами. После рассмотрения заявки отборочная комиссия уведомит заявителя о результатах — по телефону или другим способом, указанным в анкете.

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