Объявлен старт новой денежной помощи для пенсионеров и других категорий в Харьковской области, которые потерпели бедствие в результате войны, сообщает Politeka.net.

Инициатором проекта выступает Всемирная продовольственная программа ООН (WFP) в партнерстве с Украинским Красным Крестом, благотворительной организацией "Щедрик" и общественной организацией "Южная стратегия развития".

В зависимости от индивидуальных потребностей и возможностей программы участники могут рассчитывать на:

  • денежное пособие для пенсионеров в Харьковской области - прямые выплаты после оценки потребностей домохозяйства;

  • натуральную – продуктовые наборы или вещи первой необходимости.

Кроме этого, предусмотрено:

  • консультационное сопровождение ;
  • образовательные мероприятия и тренинги ;
  • менторскую поддержку ;
  • оценку эффективности оказанной помощи .

Подать заявку могут не только люди преклонного возраста, а те, которые относятся к уязвимым категориям:

  • внутренне перемещенные лица;
  • люди с инвалидностью;
  • многодетные семьи;
  • одинокие пожилые люди;
  • семьи, потерявшие источник дохода или имеющие поврежденное жилье из-за боевых действий.

Денежная помощь для пенсионеров в Харьковской области, прежде всего, охватывает прифронтовые сельские общины, где гуманитарная ситуация остается самой сложной.

Гуманитарная помощь для пенсионеров

Список общин, участвующих в программе:

  • Савинская

  • Барвенковская , в частности:

    • город Барвенково;

    • Ивановский старостат (Ивановка, Красное, Красная Поляна, Высокое, Большая Андреевка, Семиланное, Ставковая Балка);

    • Богодаровский старостат (Богодарево, Погоновка, Федоровка, Надеждовка);

    • Григоровский (Григоровка, Петровка, Малолетки, Николаевка);

    • Подоловский (Подоловка, Архангеловка, Благодатное, Александровка, Языково);

    • Новониколаевский (Новая Николаевка, Красный Лиман).

Как присоединиться к программе

Чтобы подать заявку, необходимо заполнить анкету по ссылке, предоставленной организаторами. После рассмотрения заявки отборочная комиссия уведомит заявителя о результатах — по телефону или другим способом, указанным в анкете.

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