Объявлен старт новой денежной помощи для пенсионеров и других категорий в Харьковской области, которые потерпели бедствие в результате войны, сообщает Politeka.net.
Инициатором проекта выступает Всемирная продовольственная программа ООН (WFP) в партнерстве с Украинским Красным Крестом, благотворительной организацией "Щедрик" и общественной организацией "Южная стратегия развития".
В зависимости от индивидуальных потребностей и возможностей программы участники могут рассчитывать на:
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денежное пособие для пенсионеров в Харьковской области - прямые выплаты после оценки потребностей домохозяйства;
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натуральную – продуктовые наборы или вещи первой необходимости.
Кроме этого, предусмотрено:
- консультационное сопровождение ;
- образовательные мероприятия и тренинги ;
- менторскую поддержку ;
- оценку эффективности оказанной помощи .
Подать заявку могут не только люди преклонного возраста, а те, которые относятся к уязвимым категориям:
- внутренне перемещенные лица;
- люди с инвалидностью;
- многодетные семьи;
- одинокие пожилые люди;
- семьи, потерявшие источник дохода или имеющие поврежденное жилье из-за боевых действий.
Денежная помощь для пенсионеров в Харьковской области, прежде всего, охватывает прифронтовые сельские общины, где гуманитарная ситуация остается самой сложной.
Список общин, участвующих в программе:
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Савинская
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Барвенковская , в частности:
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город Барвенково;
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Ивановский старостат (Ивановка, Красное, Красная Поляна, Высокое, Большая Андреевка, Семиланное, Ставковая Балка);
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Богодаровский старостат (Богодарево, Погоновка, Федоровка, Надеждовка);
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Григоровский (Григоровка, Петровка, Малолетки, Николаевка);
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Подоловский (Подоловка, Архангеловка, Благодатное, Александровка, Языково);
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Новониколаевский (Новая Николаевка, Красный Лиман).
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Как присоединиться к программе
Чтобы подать заявку, необходимо заполнить анкету по ссылке, предоставленной организаторами. После рассмотрения заявки отборочная комиссия уведомит заявителя о результатах — по телефону или другим способом, указанным в анкете.
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