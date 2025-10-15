В сучасному світі знайти роботу для пенсіонерів в Одесі стає простіше, адже роботодавці готові працевлаштовувати людей із життєвим досвідом.

Робота для пенсіонерів в Одесі є гарною нагодою залишатися соціально активними, спілкуватися, розвиватися і при цьому мати стабільний дохід, повідомляє Politeka.

На сайті work.ua робота для пенсіонерів в Одесі представлена в різних сферах, від освіти до торгівлі та обслуговування клієнтів.

Однією з пропозицій є посада старшого викладача англомовної програми в приватному ліцеї Study.ua. Роботодавець пропонує зарплату від 40 000 до 45 000 грн та стабільні умови.

Серед основних завдань - формування команди викладачів, контроль навчального процесу, підготовка методичних матеріалів, проведення занять з англійської мови для різних вікових груп і спілкування з батьками учнів.

У компанії очікують кандидата з досвідом викладання від двох років, рівнем англійської не нижче C1 і бажано з сертифікатами CELTA, DELTA, TESOL або TEFL.

Ще одна цікава робота для пенсіонерів в Одесі - вакансія оператора контакт-центру в компанії TAXI838. Оплата становить від 20 000 до 26 000 з можливістю заробляти більше. Основні обов’язки - прийом дзвінків, обробка замовлень і спілкування з клієнтами.

Компанія пропонує зручний графік 2/2, стабільну зарплату, комфортні умови праці та дружню атмосферу. Досвід не є обов’язковим.

Серед варіантів також є пропозиція для тих, хто любить спілкування і цікавиться технікою. Мережа магазинів Techno Case шукає продавців-консультантів мобільних телефонів та аксесуарів у районах Котовський, Київський і Черемушки.

Зарплата від 25 000 до 35 000 гривень плюс відсотки від продажів. Навіть якщо кандидат не має досвіду, компанія допоможе пройти стажування і навчить усьому необхідному.

