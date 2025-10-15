В современном мире найти работу для пенсионеров в Одессе становится проще, ведь работодатели готовы трудоустраивать людей с опытом жизни.

Работа для пенсионеров в Одессе хорошая возможность оставаться социально активными, общаться, развиваться и при этом иметь стабильный доход, сообщает Politeka.

На сайте work.ua работа для пенсионеров в Одессе представлена ​​в разных сферах, от образования до торговли и обслуживания клиентов.

Одним из предложений является должность старшего преподавателя англоязычной программы в частном лицее Study.ua. Работодатель предлагает зарплату от 40000 до 45000 грн и стабильные условия.

Среди основных задач – формирование команды преподавателей, контроль учебного процесса, подготовка методических материалов, проведение занятий по английскому языку для разных возрастов и общение с родителями учащихся.

В компании ожидают кандидата с опытом преподавания от двух лет, уровнем английского не ниже C1 и желательно с сертификатами CELTA, DELTA, TESOL или TEFL.

Еще одна интересная работа для пенсионеров в Одессе – вакансия оператора контакт-центра в компании TAXI838. Оплата составляет от 20000 до 26000 с возможностью зарабатывать больше. Основные обязанности – прием звонков, обработка заказов и общение с клиентами.

Компания предлагает удобный график 2/2, стабильную зарплату, комфортные условия труда и дружескую атмосферу. Опыт не обязателен.

Среди вариантов также предложение для тех, кто любит общение и интересуется техникой. Сеть магазинов Techno Case ищет продавцов-консультантов мобильных телефонов и аксессуаров в районах Котовского, Киевского и Черемушки.

Зарплата от 25000 до 35000 гривен плюс проценты от продаж. Даже если у кандидата нет опыта, компания поможет пройти стажировку и научит всему необходимому.

