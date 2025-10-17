У різних населених пунктах Одеської області у звʼязку з профілактичними роботами в мережах 18-20 жовтня буде застосовано локальні графіки відключення світла, пише Politeka.
У суботу, 18 жовтня, графіки відключення світла в Одеській області торкнуться таких населених пунктів:
- Крижанівка (вул. Владислава Бувалкіна, Академіка Заболотного, Марсельська, Миколаївська, Сахарова) – з 8:00 до 18:00;
- Окни (Європейська, Козацької Слави, Херсонська, Ягорлицька) – з 8:00 до 19:00;
- села Новозаріцького старостинського округу – з 8:00 до 19:00.
У неділю, 19 числа, без електроенергії з 8 до 19 години залишаться деякі мешканці Окнянської селищної громади (частково с. Флора, Іванівка, Волярка, Окни), а з 8 до 20 знеструмлення відбудуться в селищі Буялик для будинків по вулицях Садова та Шкільна, повідомляє Politeka.
У понеділок, 20 жовтня 2025 року, графіки відключення світла діятимуть зокрема на території Окнянської громади:
- з 8:00 до 15:00 – Улянівка, Будаївці, Гулянка, Федорівка, Платонове, Розівка, Тригради, Нестерове, Садове, Римарівка, Вижине, Новосеменівка, Маяки, Новомихайлівка, Леонтівка;
- з 9:00 до 15:00 – Чорна, Дігори, Сагайдак, Топали, Гавиноси.
На території Чорноморської громади обмеження діятимуть у понеділок із 8 до 17 години: Чорноморськ (вул. Розвитку, просп. Успенський); Олександрівка (Абрикосова, Вербна, Горіхова, Грецька, Європейська, Київська, Набережна, Незалежності, Лиманська, Перемоги, Садова, Кооперативна, Центральна, Шевченка, Морська та ін.); Молодіжне (Василькова, Заводська, Корабельна, Лазурна, Парусна, пров. Верхній).
Крім того, знеструмлення відбудуться з 8 до 18 години в с. Сичавка, з 8 до 19 – в місті Кілія, селах Нестоїта та Гвоздавка Друга, з 10 до 20 – Ліски, а з 8 до 15 – Познанка Перша.
Останні новини України:
Нагадаємо Politeka писала про підвищення тарифів на тепло.
Також Politeka повідомляла про нове подорожчання продуктів: на що найбільше переписали цінники.
Крім того, Politeka розповідала про новий графік руху поїздів "Укрзалізниці".