АТ "ДТЕК Одеські Електромережі" попередило про нові графіки відключення світла в області на період із 18 по 20 жовтня 2025 року.

У різних населених пунктах Одеської області у звʼязку з профілактичними роботами в мережах 18-20 жовтня буде застосовано локальні графіки відключення світла, пише Politeka.

У суботу, 18 жовтня, графіки відключення світла в Одеській області торкнуться таких населених пунктів:

Крижанівка (вул. Владислава Бувалкіна, Академіка Заболотного, Марсельська, Миколаївська, Сахарова) – з 8:00 до 18:00;

Окни (Європейська, Козацької Слави, Херсонська, Ягорлицька) – з 8:00 до 19:00;

села Новозаріцького старостинського округу – з 8:00 до 19:00.

У неділю, 19 числа, без електроенергії з 8 до 19 години залишаться деякі мешканці Окнянської селищної громади (частково с. Флора, Іванівка, Волярка, Окни), а з 8 до 20 знеструмлення відбудуться в селищі Буялик для будинків по вулицях Садова та Шкільна, повідомляє Politeka.

У понеділок, 20 жовтня 2025 року, графіки відключення світла діятимуть зокрема на території Окнянської громади:

з 8:00 до 15:00 – Улянівка, Будаївці, Гулянка, Федорівка, Платонове, Розівка, Тригради, Нестерове, Садове, Римарівка, Вижине, Новосеменівка, Маяки, Новомихайлівка, Леонтівка;

з 9:00 до 15:00 – Чорна, Дігори, Сагайдак, Топали, Гавиноси.

На території Чорноморської громади обмеження діятимуть у понеділок із 8 до 17 години: Чорноморськ (вул. Розвитку, просп. Успенський); Олександрівка (Абрикосова, Вербна, Горіхова, Грецька, Європейська, Київська, Набережна, Незалежності, Лиманська, Перемоги, Садова, Кооперативна, Центральна, Шевченка, Морська та ін.); Молодіжне (Василькова, Заводська, Корабельна, Лазурна, Парусна, пров. Верхній).

Крім того, знеструмлення відбудуться з 8 до 18 години в с. Сичавка, з 8 до 19 – в місті Кілія, селах Нестоїта та Гвоздавка Друга, з 10 до 20 – Ліски, а з 8 до 15 – Познанка Перша.

