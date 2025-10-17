АО "ДТЭК Одесские Электросети" предупредило о новых графиках отключения света в области на период с 18 по 20 октября 2025 года.

В разных населенных пунктах Одесской области в связи с профилактическими работами в сетях 18-20 октября будут применены локальные графики отключения света, пишет Politeka.

В субботу, 18 октября, графики отключения света в Одесской области затронут следующие населенные пункты:

Крыжановка (ул. Владислава Бувалкина, Академика Заболотного, Марсельская, Николаевская, Сахарова) – с 8:00 до 18:00;

Окны (Европейская, Казацкой Славы, Херсонская, Ягорлицкая) – с 8:00 до 19:00;

села Новозарицкого старостинского округа – с 8:00 до 19:00.

В воскресенье, 19 числа, без электроэнергии с 8 до 19 часов останутся некоторые жители Окнянской поселковой общины (частично с. Флора, Ивановка, Волярка, Окны), а с 8 до 20 обесточения состоятся в поселке Буялык для домов по улицам Садовая и Школьная, сообщает Politeka.

В понедельник, 20 октября 2025 года, графики отключения света будут действовать в частности на территории Окнянской общины:

с 8:00 до 15:00 – Ульяновка, Будаевцы, Гулянка, Федоровка, Платоново, Розовка, Триграды, Нестерово, Садовое, Рымаровка, Выжино, Новосеменовка, Маяки, Новомихайловка, Леонтовка;

с 9:00 до 15:00 – Черная, Дигоры, Сагайдак, Топалы, Гавиносы.

На территории Черноморской общины ограничения будут действовать в понедельник с 8 до 17 часов: Черноморск (ул. Развития, просп. Успенский); Александровка (Абрикосовая, Вербная, Ореховая, Греческая, Европейская, Киевская, Набережная, Независимости, Лиманская, Победы, Садовая, Кооперативная, Центральная, Шевченко, Морская и др.); Молодежное (Васильковая, Заводская, Корабельная, Лазурная, Парусная, пер. Верхний).

Кроме того, обесточения состоятся с 8 до 18 часов в с. Сычавка, с 8 до 19 – в городе Килия, селах Нестоита и Гвоздавка Вторая, с 10 до 20 – Лески, а с 8 до 15 – Познанка Первая.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала о повышении тарифов на тепло.

Также Politeka сообщала о новом подорожании продуктов: на что больше всего переписали ценники.

Кроме того, Politeka рассказывала о новом графике движения поездов "Укрзализныци".