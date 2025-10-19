Синоптики оприлюднили прогноз погоди на тиждень з 20 по 26 жовтня в Одесі та розкрили, чого чекати в ці дні.

Синоптики зробили прогноз погоди на тиждень з 20 по 26 жовтня в Одесі та розповіли, чого варто очікувати місцевим жителям, повідомляє Politeka.net.

Про це розповіли в Sinoptik.ua.

Синоптики склали прогноз погоди на тиждень з 20 по 26 жовтня в Одесі. Розпочнеться все зі прохолодної пори. У понеділок 20-ого числа: ясною порою нас цей день не порадує - хмари закриють небо вже з самого ранку та протримаються до пізнього вечора. Без опадів.. Максимальна температура повітря сягне +11°C.

У вівторок, 21.10: повітря прогріється до +11°C. Увесь день небо триматиметься ясним, й хмари не затьмарять його до кінця дня. Без дощів. Здавна день 21 жовтня вважався у народній метеорології днем похолодання. Погодні прикмети радять серйозно подумати про підготовку до зими.

Середа, 22.10: Небо, ясне в Одесі вранці, затягнеться хмарами у середині дня та погода буде похмурою до самого вечора. Без опадів. Температурні коливання — від +9 до +15°C.

Четвер, 23 числа: сонце в цей день буде рідко з'являтися з-за хмар. Дрібний дощ розпочнеться у другій половині дня, але припиниться ще до приходу вечора. Впродовж дня температура триматиметься в межах +11…+16°C. Цього дня наші пращури спостерігали за місяцем – його роги погоду передбачали: "роги місяця вказують у той бік, звідки чекати вітрів".

У п’ятницю, 24.10: Хмарна погода протримається увесь день. Без дождів. Температура повітря триматиметься в межах +11…+17°C.

Субота, 25.10: з ранку до самого кінця доби небо вкриє хмарами. Температура коливатиметься від +12 до +18°C.

У неділю 26.10: з ранку до самого вечора небо буде вкрите хмарами. Без опадів. Температурні показники — від +15 до +21°C. Отже, прогноз погоди на тиждень з 20 по 26 жовтня в Одесі обіцяє прохолодну пору.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Безкоштовне житло для ВПО в Одеській області: хто з переселенців тепер зможе отримати прихисток на рік.

Також Politeka повідомляла, Грошова допомога для ВПО в Одеській області: українці можуть лишитись без виплат, відома причина.

Як повідомляла Politeka, Грошова допомога для пенсіонерів в Одеській області: дві групи населення мають право на виплати.