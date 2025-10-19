Синоптики обнародовали прогноз погоды на неделю с 20 по 26 октября в Одессе и раскрыли, чего ждать в эти дни.

Об этом рассказали в Sinoptik.ua.

Синоптики заключили прогноз погоды на неделю с 20 по 26 октября в Одессе. Начнется все с прохладного времени. В понедельник 20 числа: в ясную погоду нас этот день не порадует - облака закроют небо уже с самого утра и продержатся до позднего вечера. Без осадков.. Максимальная температура воздуха достигнет +11°C.

Во вторник, 21.10: воздух прогреется до +11°C. Небосвод в этот день станет ясным, и до самого вечера небосврд станет ясным. Без дождей. Издавна 21 октября считался в народной метеорологии днем ​​похолодания. Погодные приметы советуют серьезно подумать о подготовке к зиме.

Среда, 22.10: небо, ясное в Одессе утром, затянется облаками в середине дня и пора продержится пасмурной до самого вечера. Без осадков. Температурные колебания от +9 до +15°C.

Вторник, 23 числа: солнце в этот день будет редко появляться из-за облаков. Небольшой дождь начнется во второй половине дня, но прекратится еще до наступления вечера. В течение дня температура будет держаться в пределах +11…+16°C. Наши предки заметили, что в этот день наши предки заметили, что в этот день ожидается дождь.

В пятницу, 24.10: облачная погода продержится весь день. Без дождей. Температура воздуха держиться в пределах +11…+17°C.

Суббота, 25.10: с утра до самого конца суток небо укроется облаками. Температура будет колебаться от +12 до +18°C.

В воскресенье 26.10: с утра и до самого вечера небо будет покрыто облаками. Без осадков. Температурные показатели от +15 до +21°C. Итак, прогноз погоды на неделю с 20 по 26 октября в Одессе обещает прохладное время.

