Грошова допомога для ВПО в Кіровоградській області на оренду житла надаватиметься ветеранам війни, які вимушено залишили свої домівки, повідомляє Politeka.

Кабінет Міністрів ухвалив постанову, що вдосконалює порядок виплати компенсацій військовослужбовцям, котрі змушені орендувати помешкання через втрату власного.

Розширений механізм передбачає, що тепер отримати підтримку зможуть ветерани з числа внутрішньо переміщених осіб, які не мають власного житла або проживали у квартирах і будинках без права власності. Раніше допомогу призначали лише тим, чиє житло було зруйноване, пошкоджене під час бойових дій або залишилось на окупованих територіях. Відтепер до програми долучили і тих, хто вимушено орендує житло у більш безпечних громадах через відсутність можливості повернення додому.

У Міністерстві у справах ветеранів підкреслили, що оновлення правил спрямоване на підтримку захисників, котрі після служби або втрати домівки потребують мінімальних умов для життя. Компенсаційна виплата покриватиме частину вартості оренди, дозволяючи зосередитись на лікуванні, адаптації та соціальній реінтеграції.

Подати заяву на грошову допомогу для ВПО в Кіровоградській області можна онлайн або особисто через уповноваженого спеціаліста. Прийом документів здійснюється у місцевих адміністраціях, які реалізують державну ветеранську політику, а також у центрах надання адміністративних послуг.

Компенсація нараховується терміном до шести місяців, протягом яких ветеран чи його родина можуть знайти постійне житло або скористатися іншими державними ініціативами підтримки. Сума допомоги залежить від вартості оренди та розташування житла, становлячи від одного до двох прожиткових мінімумів для працездатних осіб — від 3028 до 6056 гривень на місяць.

