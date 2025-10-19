Подать заявление на денежную помощь для ВПЛ в Кировоградской области можно онлайн или лично через уполномоченного специалиста.

Денежная помощь для ВПЛ в Кировоградской области на аренду жилья будет предоставляться ветеранам войны, вынужденно покинувшим свои дома, сообщает Politeka.

Кабинет Министров принял постановление, усовершенствующее порядок выплаты компенсаций военнослужащим, которые вынуждены арендовать помещения из-за потери собственного.

Расширенный механизм предполагает, что теперь получить поддержку смогут ветераны из внутренне перемещенных лиц, не имеющих собственного жилья или проживающих в квартирах и домах без права собственности. Раньше помощь назначали только тем, чье жилье было разрушено, повреждено во время боевых действий или осталось на оккупированных территориях. Отныне в программу приобщили и тех, кто вынужден арендовать жилье в более безопасных общинах из-за отсутствия возможности возвращения домой.

В Министерстве по делам ветеранов подчеркнули, что обновление правил направлено на поддержку защитников, которые после службы или потери дома нуждаются в минимальных условиях для жизни. Компенсационная выплата будет покрывать часть стоимости аренды, позволяя сосредоточиться на лечении, адаптации и социальной реинтеграции.

Подать заявление на денежную помощь для ВПЛ в Кировоградской области можно онлайн или лично через уполномоченного специалиста. Прием документов осуществляется в местных администрациях, реализующих государственную ветеранскую политику, а также в центрах предоставления административных услуг.

Компенсация начисляется на срок до шести месяцев, в течение которых ветеран или его семья могут найти постоянное жилье или воспользоваться другими государственными инициативами поддержки. Сумма помощи зависит от стоимости аренды и расположения жилья, составляя от одного до двух прожиточных минимумов для трудоспособных лиц – от 3028 до 6056 гривен в месяц.

