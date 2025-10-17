Щоб отримати більш детальну інформацію про грошову допомогу в Дніпропетровській області мешканці громади можуть звертатися за вказаними контактами.

Грошова допомога в Дніпропетровській області для домогосподарств триває, повідомляє Politeka.

Таку інформацію надають у Червоногригорівській громаді.

Подати заяву можна до 24 жовтня 2025 року. У Червоногригорівській громаді нагадують, що одноразова виплата на тверде паливо на опалювальний сезон 2025/2026 року становить 19 400 гривень на все домогосподарство. Отримувач допомоги визначається самими членами сім’ї серед осіб, що фактично проживають у будинку.

Заявки приймаються у робочі дні з 9:00 до 15:00, із перервою з 12:00 до 13:00. Для жителів селища Червоногригорівка прийом проводиться у відділі соціального захисту населення за адресою: вул. Ярмаркова, 33А/1, каб. 3. Мешканці Придніпровського, Кам’янського та Мусіївки подають документи у приміщенні Придніпровського старостату, вул. Вузлова, 9. Жителі сіл Дмитрівка, Борисівка та Привільне звертаються до Дмитрівського старостату за адресою: вул. Центральна, 94 Б.

Для оформлення необхідно надати заяву та оригінали з копіями паперів: паспорт або інший документ, що посвідчує особу одержувача та членів домогосподарства; ідентифікаційний код; документ, що підтверджує категорію вразливості (за наявності); довідку про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи (за потреби); підтвердження проживання — паспорт із відміткою про реєстрацію або довідка ВПО, витяг про реєстрацію, акт обстеження за місцем проживання для осіб без реєстрації. Також слід надати реквізити банківського рахунку або номер телефону для переказу через Western Union.

Важливо: повторно подавати заявку можуть лише ті, хто раніше не звертався або ще не отримав допомогу. На основі поданих документів формуються списки одержувачів для узагальнення обласною військовою адміністрацією та подальшого подання до міжнародних організацій для прийняття рішення про виплату.

Щоб отримати більш детальну інформацію про грошову допомогу в Дніпропетровській області мешканці громади можуть звертатися за телефоном 099 658 0601 у робочий час з понеділка по п’ятницю, з 08:00 до 16:00.

