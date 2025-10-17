Чтобы получить более подробную информацию о денежной помощи в Днепропетровской области, жители общины могут обращаться за указанными контактами.

Денежная помощь в Днепропетровской области для домохозяйств продолжается, сообщает Politeka.

Такую информацию предоставляют в Красногригорьевской общине.

Подать заявление можно до 24 октября 2025г. В Красногригорьевской общине напоминают, что единовременная выплата на твердое топливо на отопительный сезон 2025/2026 года составляет 19 400 гривен на все домохозяйство. Получатель помощи определяется самими членами семьи среди лиц, фактически проживающих в доме.

Заявки принимаются в рабочие дни с 9.00 до 15.00, с перерывом с 12.00 до 13.00. Для жителей поселка Красногригорьевка прием проводится в отделе социальной защиты населения по адресу: ул. Ермакова, 33А/1, каб. 3. Жители Приднепровского, Каменского и Мусиевки представляют документы в помещении Приднепровского старостата, ул. Узловая, 9. Жители сел Дмитровка, Борисовка и Привольное обращаются к Дмитровскому старостату по адресу: ул. Центральная, 94 Б.

Для оформления необходимо предоставить заявление и оригиналы с копиями бумаг: паспорт или другой документ, удостоверяющий личность получателя и членов домохозяйства; идентификационный код; документ, подтверждающий категорию уязвимости (при наличии); справку о взятии на учет внутренне перемещенного лица (при необходимости); подтверждение проживания - паспорт с отметкой о регистрации или справка ВПЛ, выписка о регистрации, акт обследования по месту жительства для лиц без регистрации. Также следует предоставить реквизиты банковского счета или номер телефона для перевода через Western Union.

Важно: повторно подавать заявку могут только те, кто раньше не обращался или еще не получил помощь. На основе представленных документов формируются списки получателей для обобщения областной военной администрацией и последующего представления международным организациям для принятия решения о выплате.

Чтобы получить более подробную информацию о денежной помощи в Днепропетровской области, жители общины могут обращаться по телефону 099 658 0601 в рабочее время с понедельника по пятницу, с 08:00 до 16:00.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Ограничение движения транспорта в Днепре: где закроют проезд

Также Politeka сообщала, Денежная помощь для пенсионеров в Днепропетровской области: можно получить почти 20 тысяч

Как сообщала Politeka, Бесплатное жилье для ВПЛ в Днепре: кто и при каких условиях может рассчитывать на убежище