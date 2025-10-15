Жителям рекомендуют заранее подготовиться к графику отключения света с 16 по 17 октября в Кировоградской области.

Из-за внедренных масштабных ремонтных работ был запланирован график отключения света с 16 по 17 октября в Кировоградской области, сообщает Politeka.net.

Об этом сообщили в пресс-службе Кировоградоблэнерго.

График отключения света с 16 по 17 октября в Кировоградской области был введен из-за масштабных ремонтных работ в регионе. В четверг, 16 числа, запланированы работы с 8:40 до 18 часов в населенном пункте Осытняжка на улицах:

Василия Симоненко, 1-2, 4-5, 7, 9-10, 12, 17, 19-20;

Гетмановская, 1-5, 8-13, 16, 18, 25, 27, 27А, 28-29, 33-35, 37-40, 42, 44-47, 51-54, 56, 63, 65-75, 81;

Зеленый пер., 2-7;

Леонида Каденюка, 1, 3-5, 7-10, 12;

Леси Украинки, 36-38, 39А, 41, 43, 46-49, 52, 54-56, 61-63, 65-68;

Лесной пер., 1-2, 4-6, 9, 12-13;

Максима Железняка, 2, 6, 9-10;

Миру, 1, 3-5, 7, 9, 11-12, 14, 14А, 16, 22, 24-28, 33, 43, 45-46, 48;

Незалежности пер., 1-4, 6-7, 9, 11-12;

Садовый пер., 3, 6, 8-9;

Степова, 25;

Степовый пер., 2, 4, 6, 9, 13, 15, 20;

Шевченка пер., 1, 3-5, 7, 10, 12-15, 17.

Ограничения вводят также в населенном пункте Писаревка на улицах:

Ивана Богуна, 3;

Перемогы, 9, 20, 26, 33;

Першотравнева, 1, 3, 10.

Также ограничения вводятся с 09.00 до 17.00 в Ингульске по адресу:

Байди, 1-3, 3а, 4-10, 12-14;

Садовая, 1-2, 4-9, 14-18;

Степная, 1-10.

17 числа отключения произойдут с 09:00 до 17:00 в населенном пункте Новомыргород, улицы:

Зоряна, 74, 76-78, 80-93, 95, 98-100, 103, 105-106, 108, 110, 112, 114, 116, 120, 122, 126, 128, 13;

Зоряный пер., 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13;

Пытомнык, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25.

Электроэнергии не будет в населенном пункте Ингульское по адресам:

Перемогы, 1-6, 9, 11-12, 14-16, 18, 20, 24-26, 29-31, 34-35;

Почтова, 5, 11;

Шевченка, 1-2, 4-14, 17-20, 22, 24-26, 28-29.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Дефицит продуктов в Кривом Роге: что именно повлекло за собой кризис.

Также Politeka сообщала, Дефицит хлеба в Кировоградской области: о каких рисках предупредили.

Как сообщала Politeka, Работа для пенсионеров в Кривом Роге: какие вакансии предлагают горожанам.