АО "ДТЭК Днепровские электросети" объявило о новых графиках отключения света в области на 17-19 октября 2025 года, сообщает Politeka.
По данным энергетиков, в пятницу, 17 октября, графики отключения света в Днепропетровской области коснутся таких населенных пунктов:
- Царичанка (ул. Подолянская, Рабочая, Служебная, Шевченко, Центральная) – с 8:00 до 12:00;
- Прядовка (улица Калиновая – с 8:00 до 18:00, Береговая, Космическая, Солнечная, Мечникова – с 12:00 до 18:00);
- Терновка (Волкова, Героев Спасателей, Новая, Парковая, Софиевская, Харьковская, Героев Украины, Григория Сковороды, Спортивная, Маркова, Шахтерской славы, Самарская, Никитина, Живописная, Коцюбинского и др.) – с 8:00 до 19:00.
В пределах Новоалександровской сельской общины, как пишет Politeka, плановые обесточивания будут происходить в течение двух дней, в пятницу и субботу, с 8:00 до 18:00 в:
- с. Новоалександровка (Дружбы, Осенняя, СТ "Днепровская ривьера", "Дорожник", "Лоцман", "Рудана");
- Южное (Виноградная, Гарнизонная, Подводников, пер. Корабельный);
- Старые Кодаки (Строителей, Веселая, Гетманская, Гоголя, Дорожная, Заречная, Клубная, Металлургов, Лазурная, Крайняя, Космическая, Маяковского, Парковая, Мира, Гоголя, Почтовая, Оптимистов, Рыболовная, Рабочая и др.);
- Сажевка (Оптимистов);
- Днепровское (Центральная).
Также 18 числа без электроснабжения с 8 до 18 часов останутся жители с. Казначеевка (Кривошеи, Чкалова), Водяное (Цветковая, Московская, Уральская, Ширшова, Богдана Хмальницкого).
В воскресенье, 19 октября, графики отключения света в Днепропетровской области будут действовать с 8 до 18 часов в селах Водяное, Кряжевое, частично в с. Турово и в поселке Царичанка.
