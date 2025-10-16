В пределах Днепропетровской области до конца этой недели - с 17 по 19 октября 2025 годах - будут задействованы новые локальные графики отключения света.

АО "ДТЭК Днепровские электросети" объявило о новых графиках отключения света в области на 17-19 октября 2025 года, сообщает Politeka.

По данным энергетиков, в пятницу, 17 октября, графики отключения света в Днепропетровской области коснутся таких населенных пунктов:

Царичанка (ул. Подолянская, Рабочая, Служебная, Шевченко, Центральная) – с 8:00 до 12:00;

Прядовка (улица Калиновая – с 8:00 до 18:00, Береговая, Космическая, Солнечная, Мечникова – с 12:00 до 18:00);

Терновка (Волкова, Героев Спасателей, Новая, Парковая, Софиевская, Харьковская, Героев Украины, Григория Сковороды, Спортивная, Маркова, Шахтерской славы, Самарская, Никитина, Живописная, Коцюбинского и др.) – с 8:00 до 19:00.

В пределах Новоалександровской сельской общины, как пишет Politeka, плановые обесточивания будут происходить в течение двух дней, в пятницу и субботу, с 8:00 до 18:00 в:

с. Новоалександровка (Дружбы, Осенняя, СТ "Днепровская ривьера", "Дорожник", "Лоцман", "Рудана");

Южное (Виноградная, Гарнизонная, Подводников, пер. Корабельный);

Старые Кодаки (Строителей, Веселая, Гетманская, Гоголя, Дорожная, Заречная, Клубная, Металлургов, Лазурная, Крайняя, Космическая, Маяковского, Парковая, Мира, Гоголя, Почтовая, Оптимистов, Рыболовная, Рабочая и др.);

Сажевка (Оптимистов);

Днепровское (Центральная).

Также 18 числа без электроснабжения с 8 до 18 часов останутся жители с. Казначеевка (Кривошеи, Чкалова), Водяное (Цветковая, Московская, Уральская, Ширшова, Богдана Хмальницкого).

В воскресенье, 19 октября, графики отключения света в Днепропетровской области будут действовать с 8 до 18 часов в селах Водяное, Кряжевое, частично в с. Турово и в поселке Царичанка.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала о повышении тарифов на тепло.

Также Politeka сообщала о новом подорожании продуктов: на что больше всего переписали ценники.

Кроме того, Politeka рассказывала о новом графике движения поездов "Укрзализныци".