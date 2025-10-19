Експерти не виключають можливості подальшого зростання вартості, якщо попит залишиться стабільним, а рівень дефіциту продуктів у Харківській області збільшиться.

Протягом останнього місяця спостерігається суттєве подорожчання тепличних овочів через дефіцит продуктів у Харківській області та інших регіонів України, пише Politeka.net.

Експерти пояснюють цю тенденцію кількома ключовими чинниками — зниженням врожайності через прохолодну осінню погоду, скороченням обсягів збору та дефіцитом продукції на внутрішньому ринку.

У результаті цього ціни на основні види тепличних культур різко зросли, а пропозиція на ринку стала обмеженою, що призвело до дефіциту продуктів у Харківській області.

За даними аналітичного моніторингу, лише за останній тиждень обсяги збору огірків у вітчизняних теплицях скоротилися майже у п’ять разів порівняно з попереднім періодом. Через це більшість господарств реалізують овочі невеликими партіями, переважно дрібним оптом.

Падіння врожайності одразу позначилося на цінах: вони зросли в середньому на 66%. Станом на жовтень 2025 року тепличні огірки в Україні коштують від 65 до 80 гривень за кілограм (у перерахунку від 1,57 до 1,93 долара США). Експерти відзначають, що на ринку зберігається нестача імпортної продукції, тому попит з боку торговельних мереж та оптових покупців залишається стабільно високим, що підтримує поточний рівень вартості.

Подібна динаміка спостерігається і на ринку тепличних помідорів. За останній тиждень вітчизняні виробники підняли відпускні ціни, що пов’язано зі зменшенням зборів через похолодання та сталим попитом серед споживачів.

Багато дрібних фермерів уже завершили сезон, тому на ринку залишилася обмежена кількість партій. Збір урожаю у стаціонарних теплицях також зменшився, і комбінати вимушені продавати продукцію невеликими обсягами.

Попри це, поточні ціни на помідори все ще приблизно на 20% нижчі, ніж у жовтні минулого року. Проте експерти не виключають можливості подальшого зростання вартості, якщо попит залишиться стабільним, а рівень виробництва продовжить знижуватися.

Джерело: AgroWeek.

