Эксперты не исключают возможность дальнейшего роста стоимости, если спрос останется стабильным, а уровень дефицита продуктов в Харьковской области увеличится.

В течение последнего месяца наблюдается существенное удорожание тепличных овощей из-за дефицита продуктов в Харьковской области и других регионов Украины, пишет Politeka.net.

Эксперты объясняют эту тенденцию несколькими ключевыми факторами – снижением урожайности из-за прохладной осенней погоды, сокращением объемов сбора и дефицитом продукции на внутреннем рынке.

В результате цены на основные виды тепличных культур резко выросли, а предложение на рынке стало ограниченным, что привело к дефициту продуктов в Харьковской области.

По данным аналитического мониторинга, только за последнюю неделю объемы сбора огурцов в отечественных теплицах сократились почти в пять раз по сравнению с предыдущим периодом. Поэтому большинство хозяйств реализуют овощи небольшими партиями, преимущественно мелким оптом.

Падение урожайности сразу сказалось на ценах: они выросли в среднем на 66%. На октябрь 2025 года тепличные огурцы в Украине стоят от 65 до 80 гривен за килограмм (в пересчете от 1,57 до 1,93 доллара США). Эксперты отмечают, что на рынке сохраняется нехватка импортной продукции, поэтому спрос со стороны торговых сетей и покупателей остается стабильно высоким, что поддерживает текущий уровень стоимости.

Подобная динамика наблюдается и на рынке тепличных помидоров. За последнюю неделю отечественные производители подняли отпускные цены, что связано с уменьшением сборов из-за похолодания и постоянным спросом среди потребителей.

Многие мелкие фермеры уже завершили сезон, поэтому на рынке осталось ограниченное количество партий. Сбор урожая в стационарных теплицах также снизился, и комбинаты вынуждены продавать продукцию небольшими объемами.

Тем не менее, текущие цены на помидоры все еще примерно на 20% ниже, чем в октябре прошлого года. Тем не менее, эксперты не исключают возможности дальнейшего роста стоимости, если спрос останется стабильным, а уровень производства продолжит снижаться.

Источник: AgroWeek.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Денежная помощь для ВПО в Харьковской области: переселенцы могут потерять выплаты, появились новые ограничения.

Также Politeka сообщала, Денежная помощь для пенсионеров в Харьковской области: какая категория пожилых людей может рассчитывать на выплаты.

Как сообщала Politeka, Подорожание продуктов в Харьковской области: базовые товары заметно выросли в цене.