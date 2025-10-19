Подорожчання продуктів у Запоріжжі у вересні 2025 року порівняно з серпнем не змінилося, тоді як по Україні середній рівень цін виріс на 0,3%, повідомляє Politeka.

Таку інформацію надає Головне управління статистики області.

З початку року вартість товарів і послуг на споживчому ринку Запорізької області зросла на 5,8% (в Україні – на 6,4%).

У сегменті харчових продуктів та безалкогольних напоїв у вересні порівняно з попереднім місяцем спостерігалося зниження цін на 1,3%. Суттєво подешевшали сезонні овочі та фрукти: виноград, картопля, білокачанна капуста, ріпчаста цибуля, морква, яблука, а також яйця, де скорочення коливалося від 6,1% до 35,1%. Водночас збільшилася вартість меду, молока пастеризованого з жирністю до 2,6%, ковбас варено-копчених, натуральних свинячих напівфабрикатів та соняшникової олії (на 3,9–11,2%).

Крім того, зросли розцінки на алкогольні напої та тютюнові вироби на 0,8%, що стало результатом подорожчання спиртного на 0,9% та сигарет на 0,7%. Одяг і взуття подорожчали на 6,1%: взуття додало у вартості 6,3%, одяг – 5,8%.

Тарифи на житло, комунальні послуги та енергоносії збільшилися на 0,5%, що пов’язано з ростом плати за житло на 6,0%. Медичні послуги та фармацевтичні товари подорожчали на 0,6%, амбулаторні послуги стали дорожчими на 1,1%, що вплинуло на загальний рівень цін у сфері охорони здоров’я.

У транспортній сфері середнє підвищення склало 0,3%, зокрема змінні мастила подорожчали на 2,3%. Освіта збільшилася на 14,5% через підвищення тарифів на вищу освіту на 22,4%.

Отже, подорожчання продуктів у Запоріжжі відображає сезонні коливання овочів та фруктів, а також стабільний ріст цін на молочні вироби, олію та м’ясопродукти, що впливає на загальні витрати домогосподарств.

