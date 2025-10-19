Подорожание продуктов в Запорожье в сентябре 2025 по сравнению с августом не изменилось, тогда как по Украине средний уровень цен вырос на 0,3%, сообщает Politeka.

Такую информацию дает Главное управление статистики области.

С начала года стоимость товаров и услуг на потребительском рынке Запорожской области выросла на 5,8% (в Украине – на 6,4%).

В сегменте пищевых продуктов и безалкогольных напитков в сентябре по сравнению с предыдущим месяцем наблюдалось снижение цен на 1,3%. Существенно подешевели сезонные овощи и фрукты: виноград, картофель, белокочанная капуста, лук репчатый, морковь, яблоки, а также яйца, где сокращение колебалось от 6,1% до 35,1%. В то же время, увеличилась стоимость меда, молока пастеризованного с жирностью до 2,6%, колбас варено-копченых, натуральных свиных полуфабрикатов и подсолнечного масла (на 3,9–11,2%).

Кроме того, выросли расценки на алкогольные напитки и табачные изделия на 0,8%, что явилось результатом подорожания спиртного на 0,9% и сигарет на 0,7%. Одежда и обувь подорожали на 6,1%: обувь прибавила в стоимости 6,3%, одежда – 5,8%.

Тарифы на жилье, коммунальные услуги и энергоносители выросли на 0,5%, что связано с ростом платы за жилье на 6,0%. Медицинские услуги и фармацевтические товары подорожали на 0,6%, амбулаторные услуги подорожали на 1,1%, что повлияло на общий уровень цен в сфере здравоохранения.

В транспортной сфере среднее повышение составило 0,3%, в том числе сменные масла подорожали на 2,3%. Образование увеличилось на 14,5% из-за повышения тарифов на высшее образование на 22,4%.

Следовательно, подорожание продуктов в Запорожье отражает сезонные колебания овощей и фруктов, а также стабильный рост цен на молочные изделия, растительное масло и мясопродукты, что влияет на общие затраты домохозяйств.

