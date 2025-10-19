Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Київській області забезпечує справедливий розподіл засобів і конкретну допомогу людям похилого віку.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Київській області надається українським громадянам, які відповідають визначеним умовам, повідомляє Politeka.

Програма орієнтована на підтримку переселенців із Селидівської, Вугледарської та Комарської територіальних громад, котрі були вимушені покинути власне житло через воєнні події. Для літніх людей організовано забезпечення продуктовими наборами, що допомагає задовольняти щоденні базові потреби. Розподіл проводиться у селі Петропавлівська Борщагівка, а для участі у програмі обов’язково необхідно заповнити електронну анкету за попереднім посиланням.

Допомогу можуть отримати лише переселенці, чий офіційний статус ВПО підтверджений у період із 2022 по 2025 рік. Такий підхід гарантує прозорість процесу та спрямований на надання підтримки саме тим, хто потребує ресурсів. Таким чином гуманітарна допомога для пенсіонерів у Київській області забезпечує справедливий розподіл засобів і конкретну допомогу людям похилого віку.

Центри «СЕЛИДОВЕ.UA» працюють у різних населених пунктах Київської області, де переселенці можуть отримати консультації, оформити необхідні документи та доступ до соціальних послуг. Зокрема, у Петропавлівській Борщагівці центр знаходиться на вулиці Борщагівська, 30а; у Кам’янському – на вул. Василя Стуса, 15б; у Нововолинську – на вул. Шевченка, 7.

Окрім цього, актуальна інформація про програму публікується у соціальних мережах. В Instagram та Телеграм регулярно з’являються оголошення для переселенців, що дозволяє своєчасно дізнаватися про нові можливості та подавати заявки на отримання допомоги.

