Программа ориентирована на поддержку переселенцев из Селидовской, Угледарской и Комарской территориальных общин, вынужденных покинуть собственное жилье из-за военных событий. Для престарелых организовано обеспечение продуктовыми наборами, что помогает удовлетворять ежедневные базовые потребности. Распределение проводится в селе Петропавловская Борщаговка, а для участия в программе обязательно необходимо заполнить электронную анкету по предварительной ссылке.

Помощь могут получить только переселенцы, чей официальный статус ВПЛ подтвержден в период с 2022 по 2025 год. Такой подход гарантирует прозрачность процесса и направлен на оказание поддержки именно нуждающимся в ресурсах. Таким образом, гуманитарная помощь для пенсионеров в Киевской области обеспечивает справедливое распределение средств и конкретную помощь пожилым людям.

Центры «СЕЛИДОВЕ.UA» работают в разных населенных пунктах Киевской области, где переселенцы могут получить консультации, оформить необходимые документы и доступ к социальным услугам. В частности, в Петропавловской Борщаговке центр находится по улице Борщаговская, 30а; в Каменском – на ул. Василия Стуса, 15б; в Нововолынске – на ул. Шевченко, 7.

Кроме того, актуальная информация о программе публикуется в социальных сетях. В Instagram и Телеграмм регулярно появляются объявления для переселенцев, что позволяет своевременно узнавать новые возможности и подавать заявки на получение помощи.

