У Полтаві перекриють рух транспорту на кількох важливих вулиць міста, тому варто знати, де будуть діяти незручності, повідомляє Politeka.net.

Про це йдеться в повідомленні Полтавської міської ради.

Виконавчий комітет міської ради ухвалив рішення про тимчасове повне перекриття руху транспортних засобів у Полтаві на вулиці Алмазній. Обмеження запроваджено на відрізку дороги від перехрестя з вулицею Ігоря Дорошенка до перехрестя з вулицею Івана Мазепи.

Таке рішення пов’язане з проведенням масштабних робіт із реконструкції квартальної каналізаційної мережі, яка потребує оновлення через тривалу експлуатацію та зношеність комунікацій.

Роботи з реконструкції є частиною міської програми модернізації інженерної інфраструктури, метою якої є поліпшення систем водовідведення та водопостачання у житлових кварталах.

Застаріла каналізаційна система в цьому районі вже не відповідала сучасним технічним вимогам, що призводило до частих аварійних ситуацій, підтоплень та скарг мешканців. Саме тому міська влада ухвалила рішення про її комплексне оновлення.

Згідно з ухваленим рішенням, повне перекриття руху транспорту у Полтаві на вулиці Алмазній триватиме з 27 жовтня до 1 грудня. Протягом цього періоду підрядна організація виконуватиме демонтаж старих мереж, прокладання нових труб, облаштування оглядових колодязів, а також відновлення дорожнього покриття після завершення робіт. Усі роботи планується провести з дотриманням технічних стандартів і з урахуванням потреб мешканців прилеглих будинків.

Міська рада закликає водіїв заздалегідь планувати маршрути руху, враховуючи тимчасове перекриття.

