В Полтаве перекроют движение транспорта по нескольким важным улицам города, поэтому стоит знать, где будут действовать неудобства, сообщает Politeka.net.

Об этом говорится в сообщении Полтавского городского совета.

Исполнительный комитет городского совета принял решение о временном полном перекрытии движения транспортных средств в Полтаве по улице Алмазной. Ограничение введено на отрезке дороги от перекрестка с улицей Игоря Дорошенко до перекрестка с улицей Ивана Мазепы.

Такое решение связано с проведением масштабных работ по реконструкции квартальной канализационной сети, нуждающейся в обновлении из-за длительной эксплуатации и износа коммуникаций.

Работы по реконструкции являются частью городской программы модернизации инженерной инфраструктуры, целью которой является улучшение систем водоотвода и водоснабжения в жилых кварталах.

Устаревшая канализационная система в этом районе уже не отвечала современным техническим требованиям, что приводило к частым аварийным ситуациям, подтоплениям и жалобам жителей. Именно поэтому городские власти приняли решение о ее комплексном обновлении.

Согласно принятому решению, полное перекрытие движения транспорта в Полтаве на улице Алмазной продлится с 27 октября по 1 декабря. В течение этого периода подрядная организация будет выполнять демонтаж старых сетей, прокладку новых труб, обустройство смотровых колодцев, а также возобновление дорожного покрытия после завершения работ. Все работы планируется провести с соблюдением технических стандартов и с учетом нужд жителей близлежащих домов.

Городской совет призывает водителей заранее планировать маршруты движения, учитывая временное перекрытие.

