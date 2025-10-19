Багато пенсіонерів у Запоріжжі не полишають бажання бути активними та відчувати фінансову незалежність, тому шукають роботу.

Робота для пенсіонерів у Запоріжжі дає можливість заробляти та залишатися соціально активним, повідомляє Politeka.

Як показують оголошення на сайті work.ua, робота для пенсіонерів у Запоріжжі пропонує гнучкі варіанти зайнятості, комфортні умови та стабільний дохід.

До прикладу, у компанії DriveMe потрібен водій для сервісу Uklon. Заробітна плата становить від 17 000 до 30 000, при цьому працівник отримує 65% від каси. Тут обіцяють готівкову оплату щодня.

Графік формується індивідуально, а отже можна обирати часткову зайнятість. Програма для водіїв має простий інтерфейс, тож із нею впорається навіть новачок. Якщо досвіду у сфері немає, компанія проводить навчання.

Тут потрібне водійське посвідчення категорії B та смартфон або планшет із доступом до інтернету.

Інша вакансія передбачає місце молодшого оператора або заправника на АЗС. Заробітна плата становить близько 15 000, плюс чайові. Роботодавець офіційно оформлює співробітників із першого дня, забезпечує стабільну виплату зарплати без затримок, надає оплачувану відпустку на 24 дні та лікарняні.

Основні обов’язки для цієї посади включають заправлення автомобілів, консультації клієнтів щодо вибору пального та супутніх товарів, а також підтримання чистоти території.

Ще один варіант роботидля пенсіонерів у Запоріжжі - це посада комплектувальника на складі кормів для тварин. Тут можна заробляти від 15 000 до 18 300 на місяць, залежно від тонажу та кількості робочих змін.

Обов’язки включають комплектацію товарів згідно з накладними. Робосі години: з 7:00 до 18:00, з можливістю обрати графік 5/2 або 6/1.

