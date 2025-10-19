Многие пенсионеры в Запорожье не оставляют желания быть активными и испытывать финансовую независимость, поэтому ищут работу.

Работа для пенсионеров в Запорожье позволяет зарабатывать и оставаться социально активным, сообщает Politeka.

Как показывают объявления на сайте work.ua, работа для пенсионеров в Запорожье предлагает гибкие варианты занятости, комфортные условия и стабильный доход.

К примеру, в компании DriveMe требуется водитель для сервиса Uklon. Заработная плата составляет от 17000 до 30000, при этом работник получает 65% от кассы. Здесь обещают наличную оплату каждый день.

График формируется индивидуально, а значит можно выбирать частичную занятость. Программа для водителей имеет простой интерфейс, так что с ней справится даже новичок. Если опыта в данной области нет, компания проводит обучение.

Здесь требуется водительское удостоверение категории B и смартфон или планшет с доступом в интернет.

Другая вакансия предусматривает место младшего оператора или заправщика на АЗС. Заработная плата составляет около 15 000 плюс чаевые. Работодатель официально оформляет сотрудников с первого дня, обеспечивает стабильную выплату зарплаты без задержек, предоставляет оплачиваемый отпуск на 24 дня и больничные.

Основные обязанности для этой должности включают в себя заправку автомобилей, консультации клиентов по выбору горючего и сопутствующих товаров, а также поддержание чистоты территории.

Еще один вариант работы для пенсионеров в Запорожье – это должность комплектующего на складе кормов для животных. Здесь можно зарабатывать от 15 000 до 18 300 в месяц в зависимости от тоннажа и количества рабочих смен.

Обязанности включают в себя комплектацию товаров согласно накладным. Рабочие часы: с 7:00 до 18:00, с возможностью выбрать график 5/2 или 6/1.

