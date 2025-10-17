Дефіцит хліба в Одеській області у сезоні 2025/26 може спровокувати підвищення цін через обмежену кількість продовольчої пшениці, якої потребують регіональні підприємства для виробництва борошна, повідомляє Politeka.

Під час галузевої зустрічі «ХЛІБ.ua» голова Спілки «Борошномели України» Родіон Рибчинський заявив, що очікуваний урожай зернових складе близько 21 мільйона тонн. Із цього обсягу продовольча пшениця становитиме приблизно 10,3 мільйона тонн, але лише близько 1,7 мільйона відповідатиме найвищим класам якості. Такий дефіцит створює труднощі для виробників борошна, які залежать від якісного зерна.

За словами Рибчинського, нині конкуренція між експортерами та внутрішніми переробниками посилюється. Через обмежені запаси аграрії не поспішають реалізовувати врожай, зберігаючи його на складах. Це затримує обіг сировини, провокує коливання ринкових цін і ускладнює роботу хлібопекарських підприємств.

Ще однією проблемою стає нестача жита. Прогнозований імпорт у 2025/26 маркетинговому році може скласти близько 9 тисяч тонн, тоді як попереднього року цей показник не перевищував 1,6 тисячі. Така різниця підсилює залежність від зовнішніх постачань і впливає на цінову стабільність у хлібній галузі.

Фахівці вважають, що обмежена кількість зернових ресурсів та структура вирощування основних культур визначатимуть рівень вартості у найближчий період. Уже зараз дефіцит пшениці потрібної якості формує умови роботи підприємств і створює потенційні ризики для продовольчої безпеки країни.

Отже, дефіцит хліба в Одеській області залишається ключовою проблемою аграрного сектору цього сезону, впливаючи на внутрішній баланс ринку та потребуючи своєчасних рішень для стабільного забезпечення населення хлібною продукцією.

Джерело: Agravery.com

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Безкоштовне житло для ВПО в Одесі: хто може отримати та як подати заявку

Також Politeka повідомляла, Дефіцит продуктів у Одеській області: яку пораду дали українцям

Як повідомляла Politeka, Грошова допомога для пенсіонерів в Одеській області: з жовтня українці зможуть отримувати нову виплату