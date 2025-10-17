Дефицит хлеба в Одесской области в сезоне 2025/26 может спровоцировать повышение цен из-за ограниченного количества продовольственной пшеницы, в которой нуждаются региональные предприятия для производства муки, сообщает Politeka.

Во время отраслевой встречи «ХЛІБ.ua» глава Союза «Мукомолы Украины» Родион Рыбчинский заявил, что ожидаемый урожай зерновых составит около 21 миллиона тонн. Из этого объема продовольственная пшеница будет составлять примерно 10,3 миллиона тонн, но только около 1,7 миллиона будет соответствовать высоким классам качества. Такой дефицит создает трудности для производителей муки, зависящих от качественного зерна.

По словам Рыбчинского, сейчас конкуренция между экспортерами и внутренними переработчиками ужесточается. Из-за ограниченных запасов аграрии не спешат реализовывать урожай, сохраняя его на складах. Это задерживает оборот сырья, провоцирует колебания рыночных цен и усложняет работу хлебопекарных предприятий.

Еще одной проблемой становится нехватка ржи. Прогнозируемый импорт в 2025/26 маркетинговом году может составить около 9 тысяч тонн, тогда как в предыдущем году этот показатель не превышал 1,6 тысяч. Такая разница усиливает зависимость от внешних поставок и влияет на ценовую устойчивость в хлебной отрасли.

Специалисты считают, что ограниченное количество зерновых ресурсов и структура выращивания основных культур определят уровень стоимости в ближайший период. Уже сейчас дефицит пшеницы требуемого качества формирует условия работы предприятий и создает потенциальные риски для продовольственной безопасности страны.

Следовательно, дефицит хлеба в Одесской области остается ключевой проблемой аграрного сектора этого сезона, влияя на внутренний баланс рынка и нуждаясь в своевременных решениях для стабильного обеспечения населения хлебной продукцией.

Источник: Agravery.com

