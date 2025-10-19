В Києві запроваджується нова грошова допомога, спрямована на підтримку тих, хто найбільше потребує захисту в холодний сезон.

Уряд планує нову грошову допомогу в Києві у розмірі 6 500 грн, яка допоможе соціально вразливим громадянам підготуватися до зими, повідомляє Politeka.

Як йдеться в проєкті постанови Кабміну на сайті обʼєднань профспілок, кошти можна буде витратити лише на найнеобхідніше: теплий одяг, взуття та ліки.

Нова грошова допомога у Києві покликана підтримати дітей із малозабезпечених родин, дітей та осіб з інвалідністю, тих, хто перебуває під опікою чи піклуванням, а також одиноких пенсіонерів.

Виплата передбачена проєктом урядової постанови під назвою «Тепла зима». Її мета полягає в тому, щоб допомогти людям упоратися з додатковими витратами у зимовий період 2025/26 року.

Кабінет Міністрів розробив чіткий порядок нарахування. Виплата буде одноразовою, у сумі 6 500. Отримувачі коштів не отримуватимуть їх готівкою.

Уся сума нараховуватиметься на спеціальний рахунок або на віртуальну картку «Дія.Картка». Гроші можна буде використовувати протягом 180 днів із моменту зарахування.

Нова грошова допомога у Києві надаватиметься безготівково. Використовувати гроші можна буде лише в магазинах і аптеках, які працюють на території України та підключені до системи розрахунків із кодом країни банк-еквайра «Україна».

З 1 січня 2026 року до цього переліку долучаться й інші торгові заклади, що продають одяг і взуття за кошти цієї підтрики.

Ще одна важлива деталь — отримана виплата не впливатиме на загальний дохід родини. Це означає, що громадяни, які отримають ці кошти, не втратять право на інші види соціальної підтримки, які надаються державою.

