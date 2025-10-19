В Киеве вводится новая денежная помощь, направленная на поддержку тех, кто больше нуждается в защите в холодный сезон.

Правительство планирует новую денежную помощь в Киеве в размере 6500 грн, которая поможет социально уязвимым гражданам подготовиться к зиме, сообщает Politeka.

Как говорится в проекте постановления Кабмина на сайте объединений профсоюзов, средства можно будет потратить только на необходимое: теплую одежду, обувь и лекарства.

Новая денежная помощь в Киеве призвана поддержать детей из малообеспеченных семей, детей и лиц с инвалидностью, находящихся на попечении или попечительстве, а также одиноких пенсионеров.

Выплата предусмотрена проектом правительственного постановления под названием «Тепла зима». Ее цель состоит в том, чтобы помочь людям справиться с дополнительными затратами в зимний период 2025/26 года.

Кабинет Министров разработал четкий порядок начисления. Выплата будет одноразовой, на сумму 6 500. Получатели средств не будут получать их наличными.

Вся сумма будет начисляться на специальный счет или виртуальную карточку «Дія.Картка». Деньги можно использовать в течение 180 дней с момента зачисления.

Новая денежная помощь в Киеве будет предоставляться безналично. Использовать деньги можно будет только в магазинах и аптеках, работающих на территории Украины и подключенных к системе расчетов с кодом страны банк-эквайра «Україна».

С 1 января 2026 года в этот список присоединятся и другие торговые заведения, продающие одежду и обувь за средства этой поддержки.

Еще одна важная деталь — полученная выплата не повлияет на общий доход семьи. Это означает, что граждане, которые получат эти средства, не лишатся права на другие виды социальной поддержки, предоставляемые государством.

