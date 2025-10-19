Графіки відключення світла на тиждень з 20 по 26 жовтня в Чернігівській області дозволяють мешканцям планувати використання електроприладів.

Графіки відключення світла на тиждень з 20 по 26 жовтня в Чернігівській області повідомляють про планові ремонти електропроводки на повітряних лініях у різних населених пунктах, передає Politeka.

Таку інформацію надають на сайті Отерської громади.

21 жовтня 2025 року з 09:00 до 17:00 у Остері заплановане тимчасове припинення електропостачання на вулиці А.О. Грановського, будинки 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 25А, 26, 29, 30, 31, 33, 35, 37, 4, 6, 8, 9; Левка Лук'яненка, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 26, 28, 29, 31, 33, 35, 37, 8; Миру, 35, 37; Ярослава Мудрого, 75.

22 числа з 09:00 до 17:00 планується відключення у Пархимові на М. Чайковського, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14; Садова, 10; Травнева, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 28, 29, 33, 34, 36, 38. Того ж дня у Остері тимчасово не буде світла на Вознесенській, 1, 1А, 2, 2Б/2Б, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11; Генерала Солонини, 19, 21, 21А; Незалежності, 25; Татарівській, 3Б, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 47, 51, 52, 53, 55, 57, 57А, 59, 61, 61А, 63, 63А, 65, 65А, 66, 67; Тимофія Носача, 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 25.

23 числа з 09:00 до 17:00 ремонти торкнуться Поліського на Космонавтів, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 13А, 15, 16, 19, 21, 22, 24, 25, 26, 28, 29, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 54, 54А, 55, 56, 57, 59, 60, 61, 61А, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 70, 72, 73, 74, 75, 74, 8, 9; Лісова, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7А, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 29. Одночасно у Крехаїві з 09:00 до 17:00 електропостачання буде відключено на Гайовій, 1, 1А, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30.

Отже, графіки відключення світла на тиждень з 20 по 26 жовтня в Чернігівській області дозволяють мешканцям планувати використання електроприладів, враховуючи дати та години тимчасових обмежень. Виконання ремонтних робіт на повітряних лініях спрямоване на підтримку безперебійного функціонування мереж та підвищення безпеки споживачів.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Підвищення тарифів на електроенергію у Чернігівській області: як переписали ціни.

Також Politeka повідомляла, Графік відключення світла у жовтні 2025 у Чернігівській області: зроблено попередження.

Як повідомляла Politeka, Грошова допомога для ВПО у Чернігівській області: запроваджено нову виплату, хто зможе отримати.