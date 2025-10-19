Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Харківській області включає відновлення житла, догляд, медичну підтримку та реабілітаційні послуги.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Харківській області спрямована на комплексне забезпечення літніх громадян, повідомляє Politeka.

Як зазначають у фонді «Карітас», ініціатива створена для покращення умов проживання поважного віку та родин, які постраждали через бойові дії, надаючи безпеку та базовий комфорт у житлі. Одним із головних напрямів проєкту є відновлення квартир і будинків, що зазнали ушкоджень під час війни. Допомога доступна власникам осель із незначними та середніми пошкодженнями і включає ремонт стін, стель, дверей, вікон, частково дахів та електромереж, що дозволяє відновити мінімальні умови для проживання.

Важливою частиною програми є підтримка на дому. Фахівці фонду надають допомогу самотнім та ослабленим людям, а також внутрішньо переміщеним громадянам, які потребують щоденного догляду. Спеціалісти консультують родичів щодо правильного догляду, виконують базові медичні процедури — вимірюють тиск, контролюють рівень цукру, обробляють рани, профілактично працюють із пролежнями, а за потреби забезпечують очні процедури та засоби реабілітації.

Отже, гуманітарна допомога для пенсіонерів у Харківській області включає відновлення житла, догляд, медичну підтримку та реабілітаційні послуги, що гарантує безпечне та стабільне проживання літніх людей у власних домівках. Крім того, мешканці Харкова можуть скористатися безкоштовними продуктовими наборами в рамках спеціальної програми.

До слова, у Харківській області переселенці також мають можливість отримати безкоштовне житло.

