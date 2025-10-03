У разі можливості рекомендується користуватися об’їзними шляхами через обмеження руху транспорту в Чернігові.

У Чернігові тимчасово обмежено рух автотранспорту на одній із центральних магістралей міста у зв’язку з масштабними роботами з модернізації теплових мереж, пише Politeka.net.

Про це йдеться в повідомленні КП "Теплокомуненерго".

Як повідомляють у Чернігівській міській військовій адміністрації, відповідно до розпорядження від 30 вересня 2025 року, на вулиці Коцюбинського запроваджено повне перекриття руху транспорту.

Обмеження діятимуть на кількох ділянках вулиці: від вулиці Хлібопекарська до проспекту Миру, далі від проспекту Миру до вулиці П’ятницька, а також від вул. П’ятницька до вул. Мстиславська. Рух буде закрито цілодобово на всіх зазначених відрізках щонайменше до 31 грудня 2025 року включно.

Причиною перекриття стало виконання робіт у межах проєкту CHE-1 «Заміна трубопроводів централізованого теплопостачання на нові попередньо ізольовані труби на проспекті Перемоги та вул. Коцюбинського». Ця масштабна ініціатива спрямована на оновлення та підвищення ефективності системи теплопостачання міста, що має забезпечити стабільну роботу мереж у зимовий період та покращити якість послуг для мешканців Чернігова.

Реалізація проєкту «Реконструкція трубопроводів централізованої системи теплопостачання КП "Теплокомуненерго" Чернігівської міської ради» здійснюється за фінансової підтримки Європейського Союзу в Україні. Управління програмою виконує Північна екологічна фінансова корпорація (NEFCO) у межах Програми відбудови критичної інфраструктури – Компонент ІІ.

Міська влада звертається до водіїв із проханням враховувати інформацію про перекриття при плануванні своїх маршрутів пересування містом.

У разі можливості рекомендується користуватися об’їзними шляхами, щоб уникнути заторів та забезпечити безпечний рух на ділянках, де тривають роботи. Обмеження руху в Чернігові є тимчасовими, проте вкрай важливими для оновлення критично важливої інфраструктури, яка забезпечуватиме стабільне теплопостачання для жителів Чернігова в майбутньому.

