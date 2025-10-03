В Чернигове временно ограничено движение автотранспорта на одной из центральных магистралей города в связи с масштабными работами по модернизации тепловых сетей, пишет Politeka.net.

Об этом говорится в сообщении КП "Теплокоммунэнерго".

Как сообщают в Черниговской городской военной администрации, согласно распоряжению от 30 сентября 2025 года, на улице Коцюбинского введено полное перекрытие движения транспорта.

Ограничения будут действовать на нескольких участках улицы: от улицы Хлебопекарная до проспекта Мира, дальше от проспекта Мира до улицы Пятницкая, а также от ул. Пятницкая до ул. Мстиславская. Движение будет закрыто круглосуточно на всех указанных отрезках, по меньшей мере, до 31 декабря 2025 года включительно.

Причиной перекрытия стало выполнение работ в рамках проекта CHE-1 «Замена трубопроводов централизованного теплоснабжения на предварительно изолированные трубы на проспекте Победы и ул. Коцюбинского». Эта масштабная инициатива направлена ​​на обновление и повышение эффективности системы теплоснабжения города, обеспечивающую стабильную работу сетей в зимний период и улучшить качество услуг для жителей Чернигова.

Реализация проекта "Реконструкция трубопроводов централизованной системы теплоснабжения КП "Теплокоммунэнерго" Черниговского городского совета" осуществляется при финансовой поддержке Европейского Союза в Украине. Управление программой выполняет Северная экологическая финансовая корпорация (NEFCO) в рамках программы восстановления критической инфраструктуры – Компонент II.

Городские власти обращаются к водителям с просьбой учитывать информацию о перекрытиях при планировании своих маршрутов передвижения по городу.

При возможности рекомендуется пользоваться объездными путями, чтобы избежать пробок и обеспечить безопасное движение на участках, где продолжаются работы. Ограничения движения в Чернигове временные, однако крайне важны для обновления критически важной инфраструктуры, которая будет обеспечивать стабильное теплоснабжение для жителей Чернигова в будущем.

