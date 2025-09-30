Причиной введения графика отключения света в октябре 2025 года в Черниговской области выполнение ремонтных работ на воздушных линиях.

График отключения света в октябре 2025 года в Черниговской области сообщает о плановых работах на воздушных линиях электропередач в населенных пунктах Остер и Пархимов, сообщает Politeka.

Такую информацию обнародовали на сайте Остерского общества.

Согласно графику, в городе Остер 6 октября электроснабжение временно прекращается с 09:00 до 17:00 на улицах Генерала Солонины и Мономаха, а также на улице Независимости и Соломии Крушельницкой. 7 октября аналогичные ремонтные работы будут выполняться на улицах Мономаха, Независимости, Саломеи Крушельницкой и Татаровской.

В Пархимове 2 октября свет будет отключен на улицах Лесной, Майской и Шевченко. 6 октября аналогичные работы будут проводиться на улице Майская, а 13–17 октября ремонт продолжается по тому же адресу. С 27 по 31 октября временные отключения ожидаются на Лесной, Майской и Шевченко.

Дополнительно в Остере 2 октября энергоснабжение приостанавливается на улицах Строителей, Б. Хмельницкого, Военного летчика Игоря Мороза, Гайдамацкой, Княжеской, Леси Украинки, Розанова, Соломии Крушельницкой, Героев 66-й бригады, Грушевского, Семьи Пту. Также отключение состоится на Военном летчике Игоре Морозе, Вячеславе Чорноволе, Свободе и Шевченко с 20 по 24 октября.

Причиной введения графика отключения света в октябре 2025 года в Черниговской области является выполнение ремонтных работ на воздушных линиях, а на улице Мая в Пархимове проводятся реконструкция и модернизация электросетей. Все работы направлены на обеспечение надежного электроснабжения и профилактического обслуживания сетей. Жителям рекомендуется заранее планировать использование электроприборов в указанные даты.

